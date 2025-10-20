Serie D. Nappo segna un eurogol a Imola. Il Lentigione rafforza il primato

IMOLESE

0

LENTIGIONE

1

IMOLESE: Salgado; Bellucci (78’ Accursi), Ricci, Elefante, Barnabà, Dragoi, Lisi (85’ Troiano), Agbugui (22’ Riccardi), Manes (61’ Melloni), Mattiolo, Rizzi. A disp: Cipi, Nistor, Cocchi, Macario, De Chiara. All. Potepan.

LENTIGIONE: Gasperini, Mirri (61’ Penta), Pari (78’ Mordini), Jessey (72’ Nanni), Masini, Battistello (61’ Cudini), Alessandrini, Mele, Cellai (85’ Iori), Miglietta, Nappo. A disp: Cheli, Bita, Panigada, Agbekomu. All. Pedrelli.

Arbitro: Paolo Isoardi di Cuneo (Moscolari e Monardo di Bergamo)

Rete: pt 25’ Nappo.

Note: ammoniti Dragoi, Battistello, Bellucci, Pari, Lisi. Espulso Melloni 87’ per gioco violento.

Lentigione implacabile anche sul campo dell’Imolese: finisce 1 a 0 per i rivieraschi che rinforzano la loro posizione in testa alla classifica, grazie anche al pareggio interno della Pistoiese con la Correggese. La partita è stata giocata a viso aperto e numerose sono state le occasioni da una parte e dall’altra. Al "Romeo Galli" la gara parte subito forte: al 2’ Rizzi ha una grande occasione, ma il suo pallonetto viene deviato dalla difesa ospite. I locali insistono al 10’, ma Agbugui, lanciato in profondità, lascia partire un sinistro rasoterra che sfiora il palo alla destra di Gasperini. Esce per infortunio Agbugui e il Lentigione passa immediatamente: su calcio di punizione da oltre 30 metri, Giovanni Nappo (foto) disegna una traiettoria perfetta che si insacca all’incrocio, firmando il vantaggio del Lenz con un vero e proprio eurogol. Nella ripresa, grande occasione ospite al 55’, quando Cellai, si presenta davanti a Salgado, che salva tutto con un intervento in tuffo. La risposta rossoblù è immediata: al 60’ Mattiolo si gira in area e sfiora il palo con un rasoterra velenoso. Mister Potepan effettua sostituzioni per dare più peso al suo attacco, ma la difesa del Lentigione è sempre pronta a chiudere. All’82’ Rizzi mette fuori di poco e 5 minuti dopo Melloni viene espulso per un fallo a palla lontana. Al 90’ Rizzi si ripete di testa, ma la palla finisce sul fondo.

Mister Ivan Pedrelli è molto onesto, come al solito: "Una partita dura, lo sapevamo, perché giocavamo contro la miglior difesa del campionato. Non è facile giocare a Imola e la gara siamo riusciti a sbloccarla solo con una palla inattiva e un gran gol di Nappo. Sono contento, come ho detto altre volte io la classifica la guardo, poi non ci montiamo la testa, né pensiamo di essere arrivati. Fa piacere essere là davanti perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Questa è la strada giusta, dobbiamo solo continuare".