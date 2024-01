Serie D. Nardella: "FolloGavo di qualità. Riprenderemo la marcia»

"Rifarsi subito domenica contro l’Orvietana". Non utilizza giri di parole Francesco Nardella, volto nuovo del Follonica Gavorrano, ed autore dell’assist per il gol di Souare domenica. "Con la Pianese – dice ancora – è stata una gara dove gli episodi ci hanno girato a sfavore. Un’espulsione e poi una punizione che forse non c’era ci hanno condotto alla sconfitta. Anche se noi possiamo fare meglio, perché la squadra secondo me è veramente molto forte. Tutti siamo sullo stesso livello e chiunque gioca può dare una grande mano per quello che chiede il mister. Già da domenica dovremo essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore".

L’assist di Nardella con la Pianese è da manuale del calcio. "Dopo l’espulsione, in inferiorità numerica, ci abbiamo comunque creduto – racconta –. Abbiamo voglia di rifarci da questa sconfitta. La classifica è cambiata di poco e, come abbiamo visto, ce la possiamo giocare con tutte, come abbiamo fatto anche con la Pianese che ha fatto il girone di andata da prima in classifica. E il campionato è ancora lungo".

Nardella, classe 2004, si è già calato bene nel gruppo dopo il suo arrivo, dopo aver giocato la prima parte della stagione alla Pistoiese, dove già aveva ben figurato. C’è anche da dire che, nonostante la giovane età, vanta già una grande esperienza. "Mi sto trovando bene con tutti i ragazzi e con tutto il gruppo – conclude – con lo staff e con le idee del mister".