Serie D: nel tridente anti-Camaiore anche Mencagli e Bocci. Montevarchi, rialzati. Dentro Boncompagni

MONTEVARCHI

Si ritroveranno in Versilia dopo quasi 54 anni. Camaiore e Montevarchi incrociarono i guantoni nell’ultimo precedente in riva al Tirreno il 9 dicembre 1971 – si giocò a Viareggio – in una stagione segnata da eventi rocamboleschi nel bene e nel male. Sfociò sì nella promozione in C degli aquilotti che batterono la Pistoiese nello spareggio di Firenze ma passò agli annali anche per l’amichevole estiva con il Napoli, l’esonero di Angelillo di cui parlò l’Italia e per l’invasione di campo, con relativa maxi – squalifica del Brilli Peri, a margine della drammatica partita con il Foligno. Nei due confronti con il Camaiore, il secondo si giocò il 16 aprile 1972, il risultato fu lo stesso, 0-0. Da oltre mezzo secolo, dunque, i rossoblù e i blu – amaranto hanno vissuto storie diverse fino al ritorno in D dei versiliesi che il 1° marzo scorso ottennero la matematica certezza del salto di categoria dall’Eccellenza con 5 giornate di anticipo. Al timone della squadra, che ha mantenuto l’ossatura del recente passato, è stato confermato il 43enne Pietro Cristiani e il cammino per ora è positivo. Specie tra le mura amiche dove, nei tre incontri disputati, sono stati superati il Prato e il Seravezza, avversari non proprio banali, e l’unico k.o. è arrivato ad opera del San Donato Tavarnelle. Aldilà del valore dei padroni di casa, però, i ragazzi di Simone Marmorini hanno una missione precisa da compiere: far dimenticare a società e tifosi lo 0-4 con l’Orvietana. "Dobbiamo reagire e ripartire" è il mantra recitato da giorni negli spogliatoi da calciatori che hanno le potenzialità per riscattarsi. Di sicuro, anche se solo stamattina la seduta di rifinitura chiarirà se ci sarà il recupero di qualche infortunato. Tra i convocati, con vista sull’esordio, ci sarà il neoacquisto Paolo Sadia Coly, il difensore nato in Senegal e che prima della chiamata si è allenato a Roma, nel Montespaccato, il club che fu del bomber della C Diego Gambale. Il centrale sembra pronto, quindi, per debuttare. Plausibile inoltre il ritorno dall’inizio in attacco di Lorenzo Boncompagni al fianco di Mencagli e Bocci.

Giustino Bonci