Serie D. Niente medico in panchina: lo United dovrà pagare 500 euro

Non finisce di piovere sullo United Riccione. Che dopo aver perso il ’Calbi’ e anche il residence dove alloggiava fino a qualche settimana fa la squadra, ora è stato multato anche dal giudice sportivo dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Corticella. Il club del presidente Tranquilli dovrò pagare una multa di 500 euro "per inosservanza – recita il giudice sportivo – dell’obbligo di presenza del medico in panchina". Nel girone D dovrà pagare 1.200 euro il Prato per i fumogeni lanciati in campo dai propri tifosi. Ha a che fare con il giudice sportivo questa settimana anche il San Marino, reduce dalla sconfitta sul campo di Cattolica contro il Cittadella Vis Modena. Il giudice ha fermato per un turno il centrocampista Arcopinto. Nel girone B è stato fermato per tre giornate Mambelli del Sasso Marconi, per due Kharmoud della Pistoiese. Poi un turno di stop Brighi e Cavallini del Corticella, Mandrelli del Forlì, Mazzei della Pistoiese, Saccenti dello Zenith Prato, Somma del Piacenza.

Ora United Riccione e San Marino si stanno preparando per i prossimi novanta minuti di campionato. Tutti in viaggio. La squadra della Perla Verde giocherà un altro importantissimo scontro per la salvezza sul campo del Progresso. Appena qualche giorno fa i biancazzurri hanno rotto quel digiuno che proseguiva da cinque turni. Un pareggino, quello contro il Corticella, che non da oggettivamente troppo ossigeno in classifica allo United che si ritrova sempre terz’ultimo con i suoi 19 punti, ma con Sammaurese e Fiorenzuola che si stanno facendo pericolosamente sotto staccate appena di tre punti. Con gli emiliani che proprio lo scorso turno hanno rotto il lunghissimo periodo di digiuno da vittoria battendo l’Imolese. Non se la passa poi molto meglio in classifica il San Marino che appena qualche giorno fa ha stoppato la striscia positiva di tre risultati lasciando tutto al Cittadella Vis Modena. E domenica la squadra di mister Biagioni avrà un appuntamento tutt’altro che semplice sul campo del Lentigione quinto della classe al fianco della Pistoiese. Un match complicato per i titani che sin qui di punti ne hanno messi insieme 22. Non abbastanza per pensare di essere al sicuro in classifica. Serve un’altra serie di risultati utili consecutivi per staccarsi dalla zona pericolosissima.