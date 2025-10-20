Serie D: nuova vittoria dei valdarnesi contro una "grande». Finale a nervi tesi. Impresa del Terranuova: anche il Prato si arrende. Una doppietta di Sesti per allontanare la crisi

TERRANUOVA TRAIANA

2

PRATO

1

TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Saltalamacchia Degl’Innocenti, Benucci; Marini, Cioce (49’ s.t. Tassi), Mannella, Simonti (27’ s.t. Bargellini); Sesti (45’ s.t. Senzamici); Sborgi (31’ s.t. Ficini); Ngom (9’ s.t. Bruni). A disposizione: Rosadi, Innocenti, Zhupa, Cardo. Allenatore: Giugni (Becattini squalificato).

PRATO (3-4-1-2): Fantoni; Iacoponi, Risaliti, Corsa; Cesari (27’ s.t. Limberti), Cela (25’ s.t. Verde), Zanon (12’ s.t. Rinaldini), D’Orsi (38’ s.t. Mencagli); Greselin (51’ s.t. Atzeni); Gioè, Rossetti. A disposizione: Furghieri, Drapelli, Boccardi, Osazuwa. Allenatore: Venturi.

Arbitro: Ferrara di Roma 2 (Minopoli-Russo).

Reti: 48’ p.t., 22’ s.t. Sesti, 44’ s.t. Gioè (R).

Note: ammoniti Sborgi, Sesti, Pagnini, Tassi, Verde. Espulso Benucci. Angoli 4-8. Recupero 3’ p.t., 10’ s.t.

TERRANUOVA – Rinasce il Terranuova ammazzagrandi. I biancorossi battono 2-1 il blasonato Prato in un match al cardiopalma e riaprono la corsa in campionato. Una vittoria che dirada le nubi di Ghivizzano e rimette in pista i ragazzi di Becattini con il giusto atteggiamento ritrovato. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Paolo Morbidelli, storico giocatore, tifoso e allenatore delle giovanili della Terranuovese scomparso nei giorni scorsi.

Oltre 300 tifosi biancazzurri hanno risposto alla chiamata del sodalizio della presidente Asmaa Gacem, riempiendo la gradinata del settore ospiti del Matteini. I supporter biancorossi, guidati dal gruppo degli Insospettabili, hanno colorato la tribuna centrale. Giugni schiera Mannella titolare per la prima volta da inizio stagione e Simonti, out per tre giornate a causa di un problema fisico. Parte bene la formazione di Venturi e il primo tempo a marca laniera sta per terminare senza sussulti, quando improvvisamente la gara si sblocca a favore dei padroni di casa. Mannella intercetta Sesti, che scaglia un tracciante all’indirizzo di Fantoni, il quale non può fare niente.

Si rientra dagli spogliatoi con il Terranuova Traiana in vantaggio sul Prato. I biancorossi si difendono con ordine, poi arriva lo choc per i pratesi. Un’altra diagonale scagliata dall’ex Montevarchi gela la retroguardia di Risaliti e soci mettendo il sigillo al match. Clamorosa occasione alla mezzora per Sborgi, che impegna nella ribattuta l’estremo biancazzurro, poi risponde Rossetti con un tiro poco sopra la traversa. Al 43’ rosso diretto per Benucci e rigore a favore del Prato. Gioè dal dischetto realizza riaprendo la partita.

Francesco Tozzi