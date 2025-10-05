Serie D: nuovo centrocampista a disposizione di Marmorini che oggi non può contare su alcuni elementi. Bassano e Boncompagni ancora in dubbio. Montevarchi prende Rosini alla vigilia della sfida di Cannara

di Giustino Bonci

Non è detto che debutti nella trasferta di oggi allo "Spoletini" di Cannara ma da ieri mattina Samuele Rosini, centrocampista classe 2003 è un nuovo tesserato del che in Umbria cercherà di conquistare i primi punti del campionato in campo esterno. Grossetano di nascita, il neoacquisto copre in prevalenza la corsia di destra, anche come laterale basso, e in precedenza ha indossato le casacche di Pianese, nel settore giovanile, del Rimini, del Follonica Gavorrano e del Figline, collezionando tra serie C e D 98 presenze con 7 reti all’attivo. A proposito di gol, nella passata stagione, il 1° marzo, proprio Rosini decise a favore dei figlinesi la sfida di campanile con l’Aquila giocata sotto gli occhi di Maurizio Sarri allo stadio "Del Buffa". Un ragazzo motivato con le giuste qualità per far bene in un reparto che, per infortuni e tempi di recupero ancora da valutare, non può disporre al meglio della condizione di qualche pedina, a cominciare da Nannini e Iacullo. Sul campo del Cannara di Armillei, intanto, i valdarnesi dovranno adottare le adeguate contromisure davanti ad un avversario che, a sua volta, vorrebbe far festa tra le mura amiche dove ha perso non senza recriminazioni con due formazioni di vertice come Seravezza e Grosseto.

Oltretutto le caratteristiche del terreno di gioco, spesso in passato indigesto ai montevarchini, consigliano un approccio deciso e concreto. Quello chiesto da Simone Marmorini (nella foto) fin dal pareggio con il Trestina, nonostante le assenze certe – Francalanci, Nannini e Casagni – o probabili, come Bassano e Boncompagni. Defezioni che non permettono di presentarsi al completo al primo impegno di ottobre, preludio al mercoledì di Coppa Italia al "Lungobisenzio" di Prato, alla gara interna del 12 del mese con l’Orvietana, all’incontro di Camaiore del 19 e alla sfida casalinga con lo Scandicci del 26.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Myrtollai, Bertaina, Baraboglia; G. Cardoni, Roselli, Montero, Maselli, Scvhindt; Haxhiu, Lomangino.All. Armillei.

AQUILA (4-2-3-1): Giusti; Menchetti, Siniega, Bigazzi; Cecconi; Lovari, Mattei; Kondaj, Bocci, Galastri; Mencagli.All. Marmorini.

Arbitro: Iorfida di Collegno.