Serie "D": nuovo colpo esterno amaranto. Tau cala il tris a Cenaia e prosegue la marcia

CENAIA

0

TAU ALTOPASCIO

3

CENAIA: Borghini, Rossi, Scuderi (21’ st Macchia), Signorini, Malara (10’ pt Becucci, 36’st Gucciardi), Tognocchi, Papini, Rustichelli (3’ st Bracci), Simonini (21’ st Pasquini), Fontana, Manfredi. All.: Iacobelli.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Bernardini (1’ st Lombardo), Biagioni, Alessio, Vellutini (1’ st Manetti), Bruzzo, Meucci, Antoni (36’ st Quilici), Capparella, Malva (38’ st Odianose), Noccioli (25’ st Bruno). All.: Venturi.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Reti: 17’ pt Capparella, 44’ pt Bruzzo, 25’ st Noccioli.

CENAIA - Un netto risultato sancisce la sconfitta interna del Cenaia e legittima la supremazia del Tau. In effetti la partita è iniziata bene per la squadra locale: il gioco è stato a lungo equilibrato e solo un gol molto fortunoso ha segnato la svolta della partita a favore della squadra ospite.

La situazione di classifica, ora sta diventando ancora più difficile per la squadra allenata da Iacobelli, ma con la continua assenza dei giocatori maggiorente rappresentativi – ieri mancava anche Ferretti squalificato – , reggere l’urto contro squadre attrezzate come il Tau Altopascio diventa veramente un problema. Forse, rispetto al gioco fatto vedere qualche domenica fa, è mancata quella intensità che aveva dato una spinta in più.

Per quanto riguarda il Tau Altopascio, la vittoria odierna è meritata. La squadra di Venturi si è dimostrata solida e la sua posizione che occupa in classifica non è per niente un caso. Certo il banco di prova del Cenaia, con la squadra di casa priva dei giocatori migliori, non è stato proibitivo: ma ugualmente il Tau ha saputo esprimersi al meglio.

La cronaca registra un avvio di partita molto equilibrato, con il Cenaia che dimostra di non temere la qualità e la fisicità dei giocatori del Tau. Al 1’ ci prova subito Noccioli dal limite, con la conclusione che finisce alta. Al 17’ gli ospiti si portano in vantaggio. Un cross dalla sinistra di Capparella, destinato sul fondo, viene deviato dal vento e, nella sua traiettoria finale, colpisce il palo ed entra in rete. C’è la reazione dei locali e, al 36’, Rustichelli entra in area e viene atterrato da Bernardini, ma l’arbitro lascia correre. Dal possibile pareggio, al raddoppio ospite il passo è breve. In chiusura di tempo, a seguito di un calcio di punizione, Bruzzo, di testa, batte Borghini.

Nella ripresa il Cenaia ha provato a giocare, ma si è trovato di fronte un Tau che ha saputo ben difendersi, affidandosi alle rapide ripartenze per fare male. Proprio al termine di una di queste, al 25’, Noccioli trovava l’angolino alla sinistra di Borghini e metteva a segno il terzo gol.

Pietro Mattonai