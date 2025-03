Serie D, oggi alle 15 con il Roma City. Fucili chiama il pubblico: "Facciamo la storia del Fosso»

Il Fossombrone che in classifica generale è quinto (in posizione playoff) oggi ospita il Roma City che è alla ricerca di punti salvezza essendo invischiato in zona playout. "Affrontiamo una squadra – commenta l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – che all’inizio campionato era partita con ben altri obiettivi e che invece in questo momento si trova a lottare per la salvezza e quindi sarà una partita difficile. Sia noi che loro abbiamo bisogno di punti, noi per continuare nella striscia positiva e quindi andare ad un finale di stagione che ci può regalare altre soddisfazioni, di fronte al nostro pubblico vogliamo e mi ripeto, continuare sua scia delle ultime prestazioni. Servirà sicuramente tanta intensità e sacrificio su un campo che sarà pesante e stiamo avendo un po’ di difficoltà per gli sforzi compiuti. Infatti abbiamo diversi giocatori acciaccati, come Conti e Amerighi e ci mancheranno anche Roberti e Procacci infortunati"

Quindi un appello alla città e un richiamo a un aspetto che è stato fondamentale fino a questo momento per il Fossombrone:. "Confidiamo – aggiunge il tecnico Fucili – in una buona presenza di pubblico, in questo momento non possiamo non avere entusiasmo tutti: dalla società, dai giocatori, dallo staff e dal pubblico, quello che stiamo facendo è motivo di grande soddisfazione e deve rimanere anche nella storia di questa società". All’andata il risultato premiò la squadra di mister Boccolini (2 a 0) con una marcatura subito dopo il via di Camilli (al 3’) e il raddoppio (al 9’= della ripresa con Costa, nel mezzo c’era stato anche un calcio di rigore sbagliato da Casolla e diverse parate del portiere arancioblù.

Così in campo (stadio Comunale ‘Bonci’ di Fossombrone ore 15).

: Bianchini, Riggioni, Urso, Giunchetti, L.Pandolfi, Amerighi, Conti, R.Pandolfi, Thiane; Broso, Casolla. A disp. Amici, Bucchi, Camilloni, Torri, Kyeremateng, Pagliari. Podrini. Al. Michele Fucili.

ROMA CITY: Salvati, Fradella, Calisto, Giorgini, Spina, Trasciani, Icardi, Gelonese, Limongelli, Hernandez, Marchi. A disp.: Merlini, Bonello, Alari, Zitelli, Delmaestro, Meola, Battistoni, Omohonria, Ofoma. All. Boccolini.

Arbitro: Anna Frazza (Schio), assistenti: Andrea Mapelli e Niccolo Cantile (Treviglio).

Amedeo Pisciolini