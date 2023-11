Serie "D": oggi c’è l’anticipo di lusso. Tau a Gavorrano, altro esame di valore

Imbattuti e con la miglior difesa, appena quattro reti subite, come Grosseto e San Donato Tavarnelle. E’ la sintesi della forza del Follonica Gavorrano, avversaria del Tau Altopascio, oggi, nell’anticipo, alle 15, allo stadio "Malservisi". Amaranto ancora senza il lungodegente Quilici (strappo muscolare per lui, ne avrà ancora per molto tempo), mentre Meucci è, ormai, prossimo al rientro (magari andrà in panchina, perché deve recuperare la piena forma fisica e atletica). Squalificato Antoni che deve scontare la seconda giornata di stop inflittagli dal giudice sportivo, dopo l’espulsione di Livorno.

Un test notevole, dunque, per le ambizioni del team di Venturi, ancora in zona play-off, poiché i maremmani rappresentano una delle favorite finali per la vittoria del campionato.

"Ricette segrete non ne esistono – dichiara proprio il trainer amaranto – : dobbiamo lavorare e considerare tutte le gare come decisive; bisogna avere continuità e intensità, evitare cali ed errori, come nel finale con il Cenaia, dove potevamo compromettere tutto senza la grande parata di Di Biagio".

"Il Gavorrano – aggiunge Venturi – ha cambiato sistema di gioco: la gara di coppa non fa testo. Lo ripeto: è una delle favorite, con Grosseto e Livorno; sarà necessario fare la prova perfetta. Non siamo più degli sconosciuti, ci aspettano".

Però è anche vero che il Folgav è indietro di tre punti rispetto al Tau, anche perché, sinora, ha seguito la politica dei piccoli passi. Mai perdente, ma anche con cinque pareggi su sette gare disputate. E, se quelli con Grosseto (un derby sentito tra l’altro), ci poteva stare, meno, invece, le ”X“ con Orvietana e Sansepolcro, dove il Tau, ad esempio, ha maramaldeggiato. Ma si sa, il calcio non è una scienza esatta.

In casa il Follonica Gavorrano ha vinto solo con la Pianese, l’attuale capolista. Tra l’altro c’è un precedente in Coppa Italia, lo scorso 3 settembre, con gara finita 2-2 al 90’ (Tau a lungo in vantaggio) e, poi, passaggio del turno per i metalliferi ai rigori. Nella passata stagione, invece, alla prima di campionato, finì 3-1 per i maremmani; mentre, al ritorno, fu il Tau a prevalere ad Altopascio, per 2-1.

Si ritornerà in campo anche il 1° novembre, quando, al "Comunale" di via Rosselli, arriverà la Sangiovannese. Ma Venturi è intenzionato a fare poco turn over.

Massimo Stefanini