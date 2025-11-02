Serie d: oggi in campo per la decima giornata. Lentigione: trasferta insidiosissima a Pistoia. Alla Correggese non va meglio: gioca a Piacenza

La decima giornata di Serie D è terribile per le due reggiane: basti pensare che la somma dei punti in classifica delle avversarie è maggiore della somma delle due di casa nostra… e nonostante il Lentigione sia primo in classifica. 31 infatti i punti delle reggiane, 32 quelli di Pistoiese e Piacenza, team che hanno un passato in Serie A e ora in D hanno grandi ambizioni. Si gioca alle 14,30, reggiane entrambe in trasferta.

LENTIGIONE. Primo con 19 punti, è sul campo della Pistoiese, terza con 17. Mister Pedrelli è ancora risentito dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa: "Dovevamo vincere noi, ma ci hanno annullato due gol e hanno dato un rigore nel recupero". Si scontrano il miglior attacco del girone, quello della truppa di Antonio Andreucci, e la seconda miglior difesa di Riccardo Capiluppi e soci. Il bomber toscano è Francesco Campagna con tre reti, obiettivo dichiarato la promozione in C.

CORREGGESE. Il Piacenza di Arnaldo Franzini, ex Brescello, è sesto con 15 punti, oggi prima squadra fuori dai play-off, ma anche i piacentini pensano solo alla promozione. La Correggese è invece decima a 12 punti, per un inizio di campionato che vede la squadra di Maurizio Domizzi ancora imbattuta in trasferta. Domenica è arrivato un pari, ma la squadra sembra solida. Gara complicata, anche se ai locali mancherà il forte centrocampista francese Taugourdeau; la Correggese lamenta diversi acciaccati.

c.l.