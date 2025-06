Serie D. Oltrepò, bomber Cavallotti ai saluti. La Vogherese cerca un uomo-gol

Primi movimenti e iniziative in casa Oltrepò e Vogherese in vista della nuova stagione nel campionato di Serie D al via domenica 7 settembre. L’Oltrepò ha confermato il centrocampista e capitano Villoni e i difensori Bartoli, Andrini e Gandolfi, elementi reduci da una stagione positiva. Calcheranno ancora il rettangolo di via Ferrini anche i centrocampisti Semenza, Mahi e l’attaccante Hrom. A inizio settimana dovrebbe arrivare poi la fumata bianca per il portiere Fossati e l’esterno d’attacco Chiellini. Con la valigia in mano il trequartista De Rinaldis vicino all’ambizioso Vado, il difensore centrale Costante e il bomber Cavallotti richiesto da Varese, Folgore Caratese e Fasano. Ancora da definire la posizione del mediano Cretti, un top di categoria, il ds Nicola Raso sta facendo di tutto per trattenerlo, ma le richieste sono molte: si deciderà nelle prossime settimane. L’obiettivo della società è comunque quello di costruire una squadra competitiva inserendo qualche pedina in grado di fare la differenza in un torneo duro come la quarta serie.

Per quanto riguarda la Vogherese, invece, dopo capitan Bertoletti, vicino all’addio il difensore Milani, verso l’ambizioso Celle Varazze. In tema entrate, il sodalizio di via Facchinetti sarebbe sulle tracce di un forte attaccante che nelle ultime stagioni è sempre andato in doppia cifra. Il tutto dovrebbe concretizzarsi dopo i primi di luglio con l’apertura ufficiale del calciomercato. Intanto la società ha lanciato la campagna abbonamenti per la terza stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico italiano.

Le tessere riguardano il campionato e le partite di coppa Italia. I prezzi sono i seguenti : 100 euro curva e gradinata scoperta, 180 euro la tribuna ; ingresso gratis per gli under 16. L’abbonamento può già essere prenotato al numero 333-9928580 inviando un messaggio con nome,cognome e data di nascita. Le tessere verranno consegnate successivamente allo stadio Parisi tramite appuntamento.

Raffaele Sisti