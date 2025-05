Serie D: ora è ufficiale l’ingaggio del tecnico tifernate. Il Sansepolcro si affida a Ciampelli: "Con lui garantita la crescita»

SANSEPOLCRO

Davide Ciampelli è il nuovo allenatore del Sansepolcro. La società Vivialtotevere ha comunicato ieri il raggiunto accordo con il 43enne tecnico tifernate per la stagione agonistica 2025/’26. Ciampelli approda al Buitoni e nella sede di via del Campo Sportivo dopo un anno sabbatico seguito alla positiva esperienza sulla panchina dello Sporting Trestina, con cui ha disputato il campionato di Serie D nell’annata 2023/’24, centrando una brillante salvezza. In precedenza, aveva guidato per tre stagioni il Porto d’Ascoli, ottenendo la promozione in D e proseguendo con un ottavo e un nono posto nei due campionati successivi. Tra le esperienze passate, anche quelle sulle panchine della Jesina – sempre in serie D – e dell’Anconitana in Eccellenza, oltre all’importante percorso nel settore giovanile del Perugia, dove ha allenato per quattro stagioni gli Allievi Nazionali e per due la formazione Primavera. Nel campionato di Serie B 2017/’18 – come già ricordato – ha fatto parte dello staff tecnico del grifone come vice di Federico Giunti.

La dirigenza bianconera ha accolto con entusiasmo l’arrivo di mister Ciampelli, convinta di aver individuato una figura di grande valore umano e professionale, capace di dare continuità al percorso di crescita del club e di affrontare con ambizione le sfide della prossima stagione. Insieme al tecnico, arriverà a Sansepolcro anche il vice allenatore Riccardo Bogliari: nei prossimi giorni verrà definita e ufficializzata la composizione completa dello staff; da chiarire, in particolare, la posizione del preparatore atletico Valerio Capriani e di quello dei portieri, Marco Lerda.

Claudio Roselli