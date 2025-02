Serie D. Ora la Civitanovese avrà un Visciano in più

Allenarsi sul sintetico, giocare sull’erba. Questa l’anomalia a cui è costretta la Civitanovese nella settimana che precede la sfida interna alla Vigor Senigallia. La squadra di Stefano Senigagliesi si sta allenando al "Don Silvestro Contigiani", impianto con terreno sintetico sito nel rione Risorgimento e casa della squadra di quartiere "United Civitanova". In questo rettangolo di gioco, la formazione rivierasca lavora da oltre un anno e mezzo, ma di norma questo avviene alla vigilia di una partita in trasferta dove il campo ospitante è in sintetico. Quando invece la partita si tiene tra le mura amiche, come nel caso di domenica, lo staff tecnico opta per un allenamento al Polisportivo, per abituare i ragazzi alle condizioni del proprio campo. Stavolta non è possibile: complici le piogge di questi giorni, il campo è troppo pesante e quindi lavorarci sopra sarebbe un rischio per la condizione fisica. Come sempre, bisogna inoltre evitare di rovinare ulteriormente un terreno che già così si presenta in brutte condizioni ad ogni match interno. Non a caso, il centrocampista dell’Ancona Matteo Alluci lo aveva definito senza tanti giri di parole "vergognoso". Il manto del Polisportivo risente ancora dei lavori di rizollatura eseguiti la scorsa estate e con l’arrivo dell’inverno le sue condizioni sono deteriorate. Da notare come, su 5 successi finora ottenuti da Passalacqua e soci, uno solo provenga dal Polisportivo. La bella notizia, in casa rossoblù, riguarda il rientro in gruppo del capitano Ivan Visciano, pronto per tornare al centro del campo nel match contro la Vigor. Sono da valutare le condizioni di Domizi. Reduci dal successo di Castelfidardo, i rossoblù sono in fiducia e con il morale giusto, ma guardando ai dati balza all’occhio l’esiguo numero di gol realizzati dalla compagine rivierasca: in egual numero il Sora e peggio solo la Fermana (18 gol realizzati), che è fanalino di coda anche in classifica. Inoltre, molte delle reti rossoblù sono arrivate da palla inattiva. Nel turno d’andata, la sfida fra Vigor Senigallia e Civitanovese finì 2-0 per i padroni di casa. In quel caso, però, entrambe le panchine erano dirette da altri tecnici. In casa Vigor, c’era Aldo Clementi, ora sostituito da Mauro Antonioli, mentre la Civitanovese era guidata da Sante Alfonsi. Passando alla Juniores nazionale, nella sua ultima uscita la squadra allenata da Andrea Mercanti ha rimediato una sconfitta contro il Castelfidardo (2-1).

Francesco Rossetti