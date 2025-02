SERIE D. Ora la Fezzanese crede nella salvezza: "Ottimo pareggio: squadra in crescita»

"Siamo contenti, stiamo lavorando in maniera molto attenta sul reparto difensivo. Affrontavamo un’ottima squadra e non abbiamo rischiato praticamente mai". Con queste parole il mister della Fezzanese Andrea Gatti fotografa l’importanza del punto conquistato a Figline, uno 0-0 al termine di 90 minuti molto combattuti. "Abbiamo fatto la partita giusta – prosegue Gatti – siamo sulla strada giusta, i ragazzi stanno rispondendo bene ci stiamo credendo tutti da matti ed ogni domenica si migliora qualcosina sotto tutti i punti di vista. Il risultato è giusto, non ci sono state occasioni nè da una parte e dall’altra. Una partita molto combattuta ed accesa negli uno contro uno. Siamo riusciti a portare via un punto che per noi è vitale qualsiasi cosa prendiamo in ogni campo per noi è importantissimo. Stiamo crescendo tutti come gruppo, come squadra, nei singoli e nel collettivo ed è la cosa più importante".

E’ il secondo risultato utile consecutivo per i fezzanoti, piccolo passo verso la zona playout. Attualmente i verdi sono all’ultimo posto ma hanno recuperato un punto alle 4 le dirette concorrenti che hanno tutte perduto, a una sola lunghezza dal Flaminia, a 6 dal Terranuova Traiana, a 7 dallo Sporting Trestina ed a 9 dal San Donato Tavarnelle. A 12 giornate dalla fine situazione ancora aperta. Domenica altro match si fondamentale importanza a Seravezza con la Sangiovannese.

Paolo Gaeta