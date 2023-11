Serie D. Orvietana doppia rimonta. E alla fine vince 3-2

ORVIETANA

3

PONSACCO

2

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Vignati, Ricci (18’ Orchi), Congiu, Manoni (62’ Veneroso), Fabri, Santi (75’ Sampete), Greco, Marsili (73’ Osakwe). All. S. Fiorucci

M.PONSACCO: Falsettini, Fasciana, Bardini (93’ Buffa), Panattoni, Nieri, Grea (70’ Milan), Nannetti (84’ Mogavero), Regoli, De Vito, Matteoli (70’ Fellecca), Fischer (75’ Innocenti). All. F.Bozzi

Arbitro: De Stefanis di Udine

Marcatori: 32’ De Vito (MP), 54’ Greco (O), 59’ Nieri (MP), 67’ Vignati (O), 92’ Orchi (O)

ORVIETO – Grande rimonta dell’Orvietana che, in pieno recupero, fa suoi tre punti di rilevante importanza. La squadra di Fiorucci, costretta per due volte a rincorrere il Ponsacco, ha poi avuto una grande reazione d’orgoglio e vinto 3-2. Capitolata una prima volta dopo mezz’ora dal destro a giro di De Vito, riusciva a recuperare il primo svantaggio al 54’, grazie a Greco che trovava l’incrocio dalla distanza. Il Ponsacco aveva, però la forza per reagire e riportarsi avanti con una gran ripartenza di Nieri. Punto e a capo per l’Orvietana che, però, adesso è un’altra squadra. L’ingresso di Veneroso assicura la prima scossa. La partita diventa a senso unico. La difesa del Ponsaccoalza bandiera bianca, una prima volta al minuto 67, sulla precisa incornata di Vignati a intercettare la palla d’angolo calibrata dal positivo Veneroso e, poi, arrendersi definitivamente al minuto 92, su colpo di testa di Orchi, per dare senso compiuto a un "numero" di Greco e alla gara.

Roberto Pace