Serie d. Pacchioni gol, il Tropical c’è

Terza amichevole estiva e terza vittoria per il Tropical Coriano. I biancorossoblù nei giorni scorsi hanno espugnato lo stadio Nicoletti...

di DONATELLA FILIPPI
17 agosto 2025
Terza amichevole estiva e terza vittoria per il Tropical Coriano. I biancorossoblù nei giorni scorsi hanno espugnato lo stadio Nicoletti di Riccione, battendo i padroni di casa, grazie a una doppietta di Giovanni Pacchioni, assoluto protagonista del match. È lui che prima sblocca il risultato trasformando un rigore da lui stesso procurato, poi raddoppia con un’incornata su assist di Fabbri da corner. È stato l’unico a restare in campo per tutti i 90 minuti, confermandosi sempre più un riferimento importante nel reparto offensivo. Mister Scardovi ha dato spazio a tutta la rosa, eccezion fatta per gli acciaccati Bartoli, Bellavista e Cannino, rimasti a riposo in tribuna. Nel corso del match sono stati testati tre moduli diversi: si è partiti con un 4-3-1-2, poi a inizio ripresa si è passati al 4-2-3-1, infine negli ultimi 20 minuti è stato proposto un 3-5-2. Mercoledì al Capanni di Savignano è in programma l’ultima amichevole del precampionato. Poi si farà sul serio: domenica prossima il Tropical affronterà il San Marino a Cattolica nel turno preliminare di Coppa Italia.

