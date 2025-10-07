Serie D. Pacchioni: "Manca vincere in casa. Ma questo Tropical saprà rialzarsi»

Il Tropical Coriano si lecca le ferite dopo la beffa casalinga contro il Sant’Angelo, arrivata al fotofinish e dopo il colpo di testa di Confalonieri per condannare la neopromossa alla terza sconfitta di fila tra le mura amiche del Grandi e la conseguente caduta verso le sabbie mobili della zona playout. Ma la stagione è ancora molto lunga e i ragazzi di mister Scardovi hanno ancora tutto il tempo per recuperare.

"Non c’è una spiegazione per cui non riusciamo a vincere in casa – spiega l’attaccante Giovanni Pacchioni –. Quando si è la matricola del campionato questo può capitare, non dobbiamo preoccuparci, basta non perdere lo spirito giusto e per ora stiamo dimostrando che anche sotto pressione sappiamo cavarcela". Pacchioni, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Cesena, è la punta centrale della formazione di Scardovi. Arrivato in Romagna a luglio dal Sora, non ci ha messo molto prima di diventare un titolare inamovibile della squadra. "Domenica abbiamo lottato con le unghie e con i denti anche solo per portare a casa un punto – riprende il bomber del Tropical –. Poi gli ultimi minuti sono stati fatali: questa categoria non perdona le disattenzioni. Tutto questo ci insegna a non abbassare mai la guardia".

Una buona partita quella contro Sant’Angelo, che si stava per concludere sul punteggio di parità, con qualche guizzo in più dei padroni di casa, ma che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca quando il vantaggio ospite si è concretizzato al 92esimo minuto di gioco. Ora la mente però è tutta rivolta alla trasferta lombarda contro una corazzata costruita per il salto di qualità in serie C. Domenica prossima i corianesi sono attesi sul campo del Crema, seconda a meno due punti dal Lentigione.

"Sarà una partita tosta, alla fine come tutte le altre, non esistono squadre facili; ma abbiamo dimostrato che sotto pressione possiamo dare il meglio di noi – conclude un fiducioso Giovanni Pacchioni -. Il nostro è un girone molto tosto, siamo accoppiati con formazioni lombarde che sanno il fatto loro e questo non è facile per una neopromossa, ma noi daremo il tutto e per tutto senza mollare".

