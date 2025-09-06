Serie D. Pacini: "Fiducioso per la nostra stagione»

E’ stato certamente uno dei protagonisti della sfida contro l’Ostiamare. Francesco Pacini, estremo difensore del Follonica Gavorrano arrivato in estate dal Poggibonsi, ha parato il rigore che ha permesso ai minerari di battere i laziali nella lotteria dei penalty per accedere ai trentaduesimi di Coppa Italia di serie D, oltre a impedire ai laziali di andare a segno – a parte l’unico gol subìto – in più di un’occasione durante i novanta minuti, effettuando parate talvolta anche prodigiose.

"Sono contento per la società – dice Pacini – e per noi, ci tenevamo tanto. Avevamo voglia di raggiungere questo obiettivo, stiamo lavorando forte e si sta creando un bel gruppo. Abbiamo potenzialità importanti e questi risultati ci danno fiducia e positività per l’inizio del campionato imminente".

Con l’Ostiamare è arrivata una prestazione di carattere. "E’ stata una partita difficile e sapevamo che poteva essere così – prosegue –. Abbiamo affrontato una squadra che, anche se non è inserita nel nostro girone, ha ambizione di stare in alto nel suo campionato. Segnali positivi ci sono stati: abbiamo saputo soffrire e abbiamo portato a casa il risultato con un po’ di fortuna e anche un po’ di bravura perché abbiamo tirato dei rigori veramente in maniera ottimale".

E domani il primo turno di campionato contro il Cannara, con la formazione umbra che arriva al ’Malservisi-Matteini’ per la prima giornata del girone E di serie D con il morale alto dopo aver anch’essa passato il proprio turno di coppa.

"Sappiamo che tutte le partite saranno difficili – analizza Pacini –. Questo girone un po’ lo conosco e lo conosciamo tutti. Dobbiamo prepararci bene, sicuramente sarà una partita ostica, bisogna arrivare pronti e con una gran voglia di partire bene. I campionati prendono forma dall’inizio e partire bene diventa determinante".