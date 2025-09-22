Serie D, parla il tecnico in seconda: "Cannara più determinato, ma ci servirà da lezione». Terranuova, approccio sbagliato e poca intensità. Giugni: "A Gavorrano per riprenderci tutto»

TERRANUOVA

"Una sconfitta inaspettata e per certi aspetti meritata". È un giudizio tranchant quello di Gianpaolo Giugni sulla sconfitta subita dal Terranuova Traiana per mano del Cannara. Sabato i biancorossi si sono dovuti arrendere per 1-0 alla matricola umbra. È bastato un gol di Montero nel primo tempo per consegnare ai rossoblu la loro prima vittoria stagionale. Rispetto a due settimane fa, è mancato quel mordente capace di far reagire Marini e soci. "È stata una gara in cui abbiamo approcciato male la partita scendendo in campo con il piglio sbagliato - ha aggiunto l’allenatore in seconda dei terranuovesi - anche se durante la settimana l’avevamo preparata in maniera giusta. Devo dire che ci siamo trovati di fronte anche un ottimo Cannara, che è venuto a Terranuova con la voglia di portare a casa il risultato. Questo dovrà servirci da lezione per ripartire superando gli errori che abbiamo commesso". Per il vice di Becattini ciò che è mancato maggiormente nella sfida al Cannara è stato il fattore gruppo, un aspetto su cui tutto lo staff sta lavorando dall’inizio della preparazione estiva proprio per fare sintesi tra i tanti elementi nuovi che sono andati a comporre la rosa del Terranuova Traiana di quest’anno.

"Ho notato molte analogie con la partita di Scandicci – ha sottolineato il tecnico – perché in entrambe credo sia mancata l’intensità da parte nostra. Ora ci aspettano altri due match molto ravvicinati e spero che questo ci aiuti a ritrovare il corretto stato mentale. Spesso in questi casi la stretta vicinanza tra più partite può agevolare il gruppo a ritrovare gli stimoli per andare avanti. Senza presunzione, andremo a Gavorrano per fare la partita e riprenderci ciò che abbiamo perso".

Francesco Tozzi