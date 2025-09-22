Serie D. Partenza in salita per i Leoni. Ora attenzione e concretezza

Un avvio in salita, ma senza abbandonare la speranza. Dopo 270 minuti di campionato, il Poggibonsi si ritrova in solitaria a quota zero nella classifica dei dilettanti nazionali girone E. Un quadro quasi sconosciuto a un ambiente che nelle recenti stagioni in D è sempre riuscito nelle sfide di avvio ad andare a punti, creando i presupposti per annate di ottimo livello o comunque dignitose. La partenza a ostacoli di questo torneo non deve comunque togliere ai Leoni la fiducia verso un pronto riscatto. Un eventuale fatalismo, di sicuro non diverrebbe un valido alleato per il recupero di posizioni. Difficoltà da mettere probabilmente in conto, in presenza di un organico rinnovato in maniera pressoché completa e di una formazione modificata per nove undicesimi. Eppure il Poggibonsi ha saputo dimostrarsi all’altezza negli incontri sia con il Follonica Gavorrano che con il Siena due giorni fa (non nell’esordio dall’impatto insufficiente di Terranuova Bracciolini). Ora la preparazione è in atto per il turno infrasettimanale con il Vivi Altotevere Sansepolcro. Mister Federico Barontini ravvisa nel suo Poggibonsi i connotati della "squadra viva", decisa a lottare anche in emergenza contro rivali più quotate. Sensazioni che consentono al tecnico di affrontare con ottimismo il domani, tenendo però conto di alcune questioni aperte. L’attenzione e la concretezza nei momenti clou di un confronto appaiono come ingredienti "in osservazione" nel collettivo. E poi c’è il caso delle espulsioni, ben quattro complessive, due delle quali nel corso del primo tempo. Si potrebbe inoltre scomodare la componente della buona sorte: in effetti niente sembra girare a favore dei giallorossi, costretti anche a rinunciare a elementi della rosa per infortuni seri (e se non altro, il match dell’Artemio Franchi ha visto di nuovo sul rettangolo Lorenzo Borri). Ma soprattutto è necessario reagire, in un anno solare che resta per adesso piuttosto avaro di soddisfazioni per un Poggibonsi che non ottiene successi dal 17 aprile e in casa addirittura dal 5 gennaio.

Paolo Bartalini