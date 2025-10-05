Serie D: partita molto difficile anche per la Correggese, impegnata a Imola. Il Lentigione rischia a Desenzano

La sesta giornata d’andata del campionato di Serie D vede la capolista Lentigione sul campo del Desenzano, mentre la Correggese resta in regione nella sua trasferta di Imola: entrambe le gare hanno inizio alle 15.

LENTIGIONE. Soddisfazione, ovviamente, in casa Lenz per il primato solitario in testa alla classifica con 12 punti, ma la gara odierna è di quella da prendere con le molle. Il Desenzano di mister Marco Gaburro non fa mistero di puntare molto in alto, anche se sino ad oggi ha ingranato solo a metà, con il suo sesto posto a 8 punti. La compagine gardesana ha nelle sue file un esperto giocatore senegalese, il 33enne Yves Baraye, che è stato uno dei protagonisti della ripartenza del Parma dalla Serie D alla Serie A; è passato per squadre giovanili come Udinese e Olympique Marsiglia, per approdare a ottime formazioni italiane come Juve Stabia in Serie B e a diverse compagini portoghesi. Esterno, ad oggi ha segnato due gol ed è sicuramente il giocatore più pericoloso. Al Desenzano mancherà l’ex Barranca (infortunato), mentre mister Ivan Pedrelli dovrebbe recuperare il portiere Tito Gasperini, o in panchina, o addirittura da titolare. "E’ stata un buona settimana – dice Pedrelli – e ho concesso un giorno di riposo in più ai ragazzi, dopo le tre gare disputate in soli otto giorni. Bisogna recuperare con il fisico, ma anche con la testa, perché quella col Desenzano è una partita molto impegnativa contro una pretendente alla vittoria finale". CORREGGESE. E’ decima con 6 punti, proprio come l’Imolese cui rende visita; mister Maurizio Domizzi torna in panchina dopo la squalifica e recupera tutti gli "over", con la sola esclusione di Sarzi. Più ristretta la rosa dei giovani, che comunque stanno facendo esperienza in un campionato molto combattuto. L’Imolese ha un allenatore argentino, Marcelo Potepan, 51 anni. Ha fatto quasi il "pendolare" con il paese sudamericano, avendo iniziato a giocare in Argentina, per poi venire a giocare in Italia. E’ tornato in Argentina dove ha iniziato la carriera d’allenatore, per poi tornare ancora in Italia, ora a Imola.

Claudio Lavaggi