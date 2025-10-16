Serie D. Pavia, scelto il successore dell’esonerato Bellinzaghi. I biancoblu affidano la panchina ad Antonio Filippini

Fumata bianca in casa azzurra dopo l’esonero di mister Stefano Bellinzaghi avvenuto martedì pomeriggio. Il sodalizio di via Alzaia ha ufficializzato ieri l’arrivo in panchina di Antonio Filippini. Il tecnico cinquantaduenne avrà il difficile compito di risollevare una squadra a pezzi che in un mese e mezzo di campionato ha totalizzato solo tre punti, troppo pochi visto il valore dell’organico. Filippini vanta una carriera di calciatore in serie A e B con le maglie di Brescia e Palermo, mentre come allenatore ha avuto esperienze importanti nel settore giovanile della FeralpiSalò e successivamente ha guidato le prime squadre di Lumezzane, Trento, Livorno, Pro Sesto e Genoa Women.

Il neo tecnico, dopo essere stato presentato alla squadra, ha diretto già il primo allenamento in vista della delicata sfida di domenica prossima al “Fortunati“ contro il fanalino di coda Nuova Sondrio, in un match dove conteranno solo i tre punti per migliorare una classifica che al momento piange, con Ardemagni e compagni al penultimo posto in piena zona retrocessione. Dopo la sfida del prossimo fine settimana il nuovo Pavia targato Antonio Filippini sarà impegnato mercoledì prossimo, sempre in riva al Naviglio, nei sedicesimi di Coppa Italia ad eliminazione diretta contro il Piacenza.

Raffaele Sisti