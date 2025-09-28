Serie d. Pedrelli torna in panchina e chiede la vittoria sul Rovato. La Correggese ospita l’ostico Sangiuliano City

Quinta giornata del girone d’andata del campionato di Serie D, oggi dalle 15, con le due compagini reggiane nuovamente in casa: il Lentigione ospita al Levantini i bresciani del Rovato Vertovese, mentre la Correggese attende al Borelli i milanesi del Sangiuliano City.

Lentigione. Sta bene, è terzo in classifica con 9 punti e vede il ritorno in panchina del suo mister titolare Ivan Pedrelli, che così presenta la partita: "Tre gare in otto giorni sono tante, ma dopo due successi, si recupera meglio. Per me è importante il gruppo, qualcuno giocherà un po’ di più, qualcuno di meno, ma le sostituzioni sono obbligate quando si giocano partite ravvicinate. Oggi è un banco di prova per le nostre attuali condizioni, ovviamente sono fiducioso". In porta è confermato Federico Cheli, in attesa della perfetta condizione del giovane Tito Gasperini, ormai recuperato. Battistello sconta l’ultima delle sue tre giornate di squalifica. Il Rovato Vertovese è 14° con 4 punti ed è allenato da Mauro Belotti che proprio con Pedrelli ha sostenuto il corso allenatori. E’ squadra compatta ma battibile, anche se in trasferta lascia pochi spazi di manovra agli avversari.

Correggese. Proviene dal bel pareggio di Desenzano (squadra inserita tra le top del girone) ed è decima con 5 punti. Avendo un tecnico… invidioso del Lentigione, la giornata dopo Pedrelli si è fatto squalificare pure lui e dunque oggi Maurizio Domizzi sarà sostituito dal secondo Gianluca Rossetti. "Le squadre lombarde le conosciamo poco - dice Domizzi - ma dai filmati mi pare già in ottime condizioni fisiche; dunque grande attenzione".

Il Sangiuliano è settimo con 7 punti: il suo obiettivo dichiarato è una salvezza veloce, per poi pensare a qualcosa di più.

Claudio Lavaggi