Serie D, per Bonura punto prezioso alla luce delle difficoltà iniziali per restare a meno uno dalla salvezza diretta. Gorini riprende il Cenaia: pari con l’uomo in meno

SANSEPOLCRO

1

CENAIA

1

SANSEPOLCRO (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Gennaioli (51’ Piermarini), Gorini (78’ D’Angelo), Fracassini, Mariucci (70’ Grassi), Pasquali, Ferri Marini (82’ Buzzi). All. Bonura.

CENAIA (4-4-2): Borghini; Rossi, Degli Esposti, Signorini (58’ Manfredi), Papini; Simonini, Tognocchi (51’ Gucciardi), Caciagli (46’ Rustichelli), Campera (44’ Pasquini); Fontana, Bracci (74’ Macchia). All. Iacobelli.

Arbitro: Tommaso Alberto Vazzano di Catania.

Reti: 8’ Signorini rig., 38’ Gorini.

Note - Espulso al 10’ pt Mezzasoma per somma di ammonizioni.

SANSEPOLCRO - Sotto di un gol e con un uomo in meno dopo appena 10’ dal via, al cospetto del fanalino di coda Cenaia, il Sansepolcro riesce a trovare il pareggio ma non il colpo risolutore che avrebbe portato due preziosissimi punti in più nella sua classifica. A nulla sono serviti i tentativi nella ripresa da parte della formazione bianconera, che alla distanza ha pagato la perdurante inferiorità numerica. Era davvero cominciata nel peggiore dei modi la partita dei padroni di casa: taglio a centro area per Simonini che aggira il portiere e su di lui interviene fallosamente Mezzasoma, che viene ammonito. L’arbitro concede il rigore, che all’8’ Signorini trasforma e di lì a poco il signor Vazzano di Catania si erge a protagonista: Mezzasoma cade dentro i 16 metri avversari e la sensazione è che abbia subito un fallo; fra lo stupore generale, secondo cartellino giallo e subito il rosso, che scatena la reazione del Buitoni. Il Sansepolcro non si abbatte e al 14’ è il palo a negare la soddisfazione a Mariucci, mentre la partita diventa spigolosa e le ammonizioni fioccano sul versante pisano. La determinazione dei locali è premiata al 38’, quando Ferri Marini è atterrato vicino al limite dell’area: la parabola su punizione di Gorini lascia di stucco un Borghini non impeccabile. E al 41’ è ancora il legno a salvare il Cenaia dalla capitolazione sul diagonale di Ferri Marini, ben servito da Fracassini. Nella ripresa, la formazione di Bonura prende in mano il pallino del gioco, anche se con il trascorrere dei minuti stanchezza e scarsa lucidità prendono il sopravvento; i verdi-arancio di Iacobelli agiscono di rimessa e Patata blocca un colpo di testa si Rossi al 63’ per poi opporsi alla conclusione di Manfredi al 65’. Forze fresche nel Sansepolcro con gli innesti di Grassi, D’Angelo e Buzzi (oltre a Piermarini) e al 75’ ci vuole il recupero di un difensore ospite per anticipare Pasquali sul taglio di Ferri Marini. A tempo scaduto (94’), Piermarini fallisce l’ultima chance sparando addosso a Borghini.

Claudio Roselli