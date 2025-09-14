Serie D. Per il Tropical un debutto storico: al ’Grandi’ arriva la Correggese

Tutto è pronto in casa Tropical per la prima e storica partita in serie D davanti ai tifosi del ’Grandi’. Appuntamento fissato questo pomeriggio quando la squadra di Coriano affronterà la Correggese (calcio d’inizio alle 15). Sarà una sfida tra matricole anche se gli emiliani, storicamente, hanno più esperienza in categoria. "Un’emozione speciale, ma anche una responsabilità – dice il numero uno del Tropical, Francesco Pollini – Affronteremo una squadra che ha giocatori con esperienza in categorie importanti".

Serie D (2ª giornata, ore 15). Girone D: Cittadella Vis Modena-Piacenza, Crema-Tuttocuoio, Desenzano-Palazzolo, Pro Sesto-Lentigione, Rovato Vertovese-Pistoiese, Sasso Marconi-Sant’Angelo, Trevigliese-Progresso, Tropical Coriano-Correggese. Ieri: Imolese-Sangiuliano City.

Classifica: Lentigione, Rovato Vertovese, Cittadella Vis Modena, Piacenza, Pro Sesto, Sant’Angelo, Sangiuliano City 3; Imolese, Pistoiese, Tropical Coriano, Tuttocuoio 1; Correggese, Desenzano, Progresso, Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo, Crema 0.