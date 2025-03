Serie D: per la partitissima del Valdarno attesi 500 tifosi sangiovannesi. L’appello degli ultrà rossoblù: "Tutti presenti allo stadio». Montevarchi, è corsa al biglietto. Damiano in forse

Il derby di domenica al Brilli Peri tra Montevarchi e Sangiovannese? Giochiamolo con le maglie ufficiali, rossoblù e azzurra, per rendere omaggio ad una gara che sarà disputata per la 106esima volta in tutte le competizioni e toccherà quota 80 se ci si limita al solo campionato. Di fronte alla varietà cromatica sempre più pittoresca delle divise, specie per i portieri e le terne arbitrali e che non dipende dalla volontà dei club, sarebbe auspicabile come sottolineano tanti colleghi della stampa locale, a cominciare dallo storico del calcio e dello sport valdarnese Leonardo De Nicola, rivedere Aquila e Marzocco con le tenute sociali e identitarie. Digressione a parte sulle casacche, la "partitissima" è già stata al centro della riunione organizzativa per l’ordine pubblico in Questura ad Arezzo. Agli sportivi sangiovannesi verrà riservata solamente la Curva Nord Firenze del Comunale di via Gramsci, capace di accogliere in tutto 500 spettatori. Modalità online per l’acquisto dei biglietti sulla piattaforma ciaoticket.it; sul versante montevarchino nelle ricevitorie autorizzate fino alle 14.30 del giorno della sfida e da venerdì a domenica anche all’Aquila Store, con orari consultabili sul sito del sodalizio rossoblù. Per i sostenitori ospiti, invece, il termine tassativo per assicurarsi i tagliandi è fissato alle 19 di sabato prossimo. È identico, inoltre, il prezzo del biglietto in entrambe le curve, 12 euro, come nelle passate stagioni di Serie D. Quanto alle altre norme logistiche (parcheggi, viabilità e divieti vari) sono ormai standardizzate e pari a quelle di una domenica quasi normale anche se è previsto un afflusso di sportivi ben più consistente sugli spalti. Risponderanno "presente" i supporter aquilotti della Sud "Farolfi" che hanno lanciato l’invito alla mobilitazione al grido di "Tutti a Montevarchi, ma proprio tutti". Prosegue intanto la preparazione della squadra del doppio ex Atos Rigucci (in foto). Assodato che mancherà per squalifica il portiere Emanuele Conti, appiedato per un turno, soltanto nell’immediata vigilia del derby sarà possibile capire se potranno essere convocati il terzino Vecchi e l’attaccante Damiano, infortunati da tempo.

Giustino Bonci