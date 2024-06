Serie D. Per la Sangio solo partenze: dopo Romanelli e Senesi salutano Baldesi e Barberini

Dopo Romanelli e Senesi, che dovrebbero accasarsi rispettivamente al Poggibonsi e al San Donato Tavarnelle, si registrano altre due operazioni in uscita nella Sangiovannese che sta lavorando alla costruzione della nuova rosa sotto la regia del tecnico Marco Bonura. Hanno ufficialmente lasciato il Marzocco il centrocampista e capitano Andrea Baldesi, dopo ben sei stagioni, che ha accettato un’offerta importante di lavoro vicino casa e proseguirà a giocare nei campionati regionali e, martedì, il portiere Lorenzo Barberini che nonostante avesse incassato la conferma della società ha preferito, dopo un colloquio avuto proprio con i dirigenti azzurri stessi, di provare nuove esperienze professionali non appena il suo svincolo diventerà definitivo, e parliamo del 1 luglio. Sul classe 2005 pare ci sia l’interesse del TerranuovaTraiana, che domenica proprio a San Giovanni potrebbe festeggiare il ritorno in serie D, e di altre società di Eccellenza che hanno bussato alla porta del suo procuratore per accaparrarsene le prestazioni. Sono quattro partenze non da poco, a cui la società dovrà sopperire soprattutto per quel che concerne il discorso quote considerato che, a partire dal prossimo campionato, sarà obbligatorio schierare dal primo minuto un 2004, un 2005 e un 2006. E la Sangiovannese sotto questo aspetto non è messa benissimo.

Mas. Bag.