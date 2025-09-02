Serie D. Pezzi rinforza il San Marino

Il San Marino piazza il colpo in extremis. Il club della Repubblica ieri ha ingaggiato il difensore riminese, ex Rimini, Enrico Pezzi. Classe 1989, il centrale ha iniziato la sua carriera nel vivaio della sua città arrivando a collezionare 65 presenze in serie B, 240 in Lega Pro ed oltre 110 in serie D. Ha vestito le maglie di società come Rimini, Benevento, Lucchese, Pistoiese, Carpi Triestina, Cittadella, Pavia, Forlì, Vis Pesaro, solo per citarne alcune. Per lui un contratto annuale con il San Marino.

"Cosa posso dire di Pezzi – le parole del direttore sportivo dei titani Daniele Deoma – È un calciatore con la c maiuscola che ha calcato campi di livello altissimo. Per noi è un onore aver potuto tesserare non solo il grandissimo giocatore ma soprattutto l’uomo. Un rinforzo che aiuterà tutto lo spogliatoio a crescere sotto tutti i punti di vista".

Pezzi ha assistito all’incontro dei suoi nuovi compagni di domenica a Imola in Coppa Italia e li raggiungerà alla ripresa degli allenamenti prevista per domani al ’Calbi’ di Cattolica.