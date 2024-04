Serie D. Pianese, mister Prosperi suona la carica: "Il ko ci deve fare bene, ora più cattiveria»

La Pianese si è dovuta arrendere al Grosseto, che al Comunale ha giocato forse la sua miglior partita stagionale. I bianconeri sono comunque riusciti a mantenere il primato: la lotta promozione è apertissima. "Abbiamo disputato un buon primo tempo – ha commentato il tecnico delle zebrette, Fabio Prosperi –, mentre nella ripresa non abbiamo fatto bene: abbiamo perso lucidità, siamo stati superficiali e poco ordinati. Forse ho sbagliato anche io a far giocare tanti attaccanti, ma in quel momento volevamo recuperare e ribaltare il risultato. E’ anche vero che la loro terza rete, di Sabelli, è stato un eurogol e ci ha stroncato. Questa partita ci deve dare una grande lezione: abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con il Grosseto, che è una squadra molto forte, a tratti abbiamo anche fatto meglio di loro, nel primo tempo. Ma, a partire da me, se non stiamo continuamente attenti ai dettagli e alle sfumature, paghiamo dazio. Abbiamo, e mi ci metto anche io, regalato due gol, uno da un fallo laterale e uno subito dopo aver segnato. In una partita così importante, non può accadere". "Il ko ci deve fare bene – ha aggiunto il mister –: siamo ancora primi e i ragazzi si sono impegnati al massimo, ma in questo campionato, con una minima disattenzione, non vinci. Quando siamo massimali, rendiamo la vita difficile a tutti. Da domani dovremo essere ancora più avvelenati e concentrati".