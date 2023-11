Serie D. Pianese, Sani lancia il grido di battaglia

"Mi sono reso conto che la Pianese è davvero una bella squadra: in dieci ha lottato fino alla fine. Tutti parlano del Livorno, del Grosseto, del Follonica Gavorrano, ma si sono scordati di noi, invece devono avere paura". A parlare è il presidente delle Zebrette Maurizio Sani, dopo la vittoria della squadra sul San Donato Tavarnelle. "Siamo forti – ha aggiunto – e dico anche in pari. Su questo presidente non può esserci una polemica. Sono contento della squadra e di quello che c’è intorno. Ho anche offerto anche una pizza ai ragazzi dell’Under 18 che stanno facendo molto bene: dobbiamo stare attenti anche ai giovani". Sani ha insomma lanciato il grido di battaglia: a dargli sostegno sono i numeri: alle soglie della 13ma giornata, che vedrà le zebrette impegnate proprio contro il Grosseto, sono 1 le vittorie stagionali, alle quali aggiungere un pareggio (con il Livorno) e un ko (con il Follonica Gavorrano). Ben 28 le reti realizzate (Mignani, a quota 9, è il capocannoniere del girone), 11 quelle subite.