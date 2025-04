Serie D: Pietracuta e Tropical Coriano in corsa con Mezzolara per la promozione

Novanta minuti ancora da giocare, tre punti ancora in palio e tre squadre con il fiato sospeso. Ci sono anche Pietracuta e Tropical Coriano, insieme al Mezzolara, nella corsa verso la serie D. Un ultimo turno di campionato, quello in programma domenica, da vivere secondo per secondo. La squadra di Coriano e quella della Valmarecchia proprio domenica scorsa hanno toccato la vetta raggiungendo, così, gli emiliani. Grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Vis Novafeltria e Castenaso, ma anche grazie alla frenata del Mezzolara sul campo del Sanpaimola. Quindi, tutte appaiate a quota 61. Ora gli ultimi novanta minuti della stagione che potrebbero aprire diversi scenari. Il Tropical andrà a dare battaglia a un Medicina Fossatone ancora in corsa per i playoff, mentre il Pietracuta davanti al pubblico amico se la vedrà con quell’Osteria Grande che può ancora cercare di evitare i playout. Impegno casalingo anche per il Mezzolara che se la vedrà con il Faenza già condannato, invece, ai playout. Ognuno cercherà di mettere in tasca tutto. Ma cosa succederà nel caso in cui continuerà a regnare un trio al vertice della classifica? Diverse le ipotesi previste dal regolamento. In caso di parità di classifica fra tre o più squadre al primo posto "si procede – recita il regolamento – preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa. Le due squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l’assegnazione del primo e secondo posto". Quindi, prima verrà stilata la classifica avulsa e le prime due faranno lo spareggio. Che in questo caso sarebbero Mezzolara e Pietracuta. Nel caso di parità di classifica fra due sole squadre al primo posto, invece, si disputerà direttamente lo spareggio. Quindi, ultima giornata di quelle infuocate con Pietracuta e Tropical Coriano pronte a cullare il proprio sogno fino all’ultimo secondo del match di domenica. Chiusura invece amarissima per la Vis Novafeltria già retrocessa in Promozione.

La classifica del girone B: Mezzolara, Pietracuta, Tropical Coriano 61; Castenaso 56; Sampierana 49; Sanpaimola 48; Medicina Fossatone 47; Russi 46; Solarolo, Cava Ronco 45; Massa Lombarda 43; Gambettola, Osteria Grande 41; S.Agostino 39; Faenza, Reno 36; Vis Novafeltria 26; Granamica 22.