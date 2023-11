Serie D. Pino "Sono felice per il mio gol. L’ho cercato per tutta la partita»

Un gol di sinistro da fuori area, una prestazione importante ed il primo centro in campionato dopo il gol in Coppa Italia di inizio stagione. Antonino Pino ha messo il suo sigillo sulla vittoria di mercoledì del Follonica Gavorrano col Cenaia grazie ad un bellissimo gol di sinistro da fuori area. "L’ho voluto per tutta la partita – spiega Pino – finalmente è arrivato. Bene così. Mi sono sbloccato col Cenaia. Ero partito subito bene segnando in Coppa Italia contro il Tau, mentre in campionato non era arrivato ancora il gol, però per fortuna mi sono sbloccato. Ora spero di continuare. Il nuovo modulo vede davanti due punte, sia io che Regoli e Marcheggiani ci troviamo bene a giocare in due davanti. Questo modulo per ora sta dando i propri frutti". E domenica i minerari se la vedranno contro il Livorno.

"Noi veniamo da un buon momento – continua Pino – e domenica ci attende il Livorno. Una partita che si prepara da sola, l’affronteremo nel migliore modo possibile. Speriamo di portare i tre punti a casa. Lo stadio con tanti tifosi può essere uno stimolo in più per noi per dare il 110 per cento". Anche il presidente Paolo Balloni si prepara alla trasferta di Livorno. "Abbiamo predisposto un pullman per i nostri tifosi – aggiunge Balloni –. Altri verranno con la propria auto. Sarà una bella giornata di calcio. E’ bello vedere tifosi che ci hanno chiesto di seguire la squadra, qualcosa sta cambiando. La crescita della società si vede, i due Comuni si stanno amalgamando sempre di più ed i risultati anche in questo caso arriveranno".