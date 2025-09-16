Serie D. Pinzauti spinge la Pistoiese: "Noi bravi a saper soffrire»

Tra alti e bassi. Se la partita della Pistoiese contro la Rovato Vertovese fosse stata un film, il titolo sarebbe potuto essere questo. Il genere? Un thriller dalle grandi emozioni con un finale da vivere in punta di sedia. Il tabellino racconta di una sola rete siglata, per altro su calcio di rigore, ma il match avrebbe potuto regalare almeno un altro paio di marcature, considerando il numero di palle gol costruite da entrambe le formazioni. A Palazzolo sull’Oglio la partita tra biancazzurri e arancioni è stata vivace fin dalle prime battute, quando la Pistoiese ha imposto il proprio ritmo flirtando col vantaggio tre volte in appena venti minuti. Il gol è poi arrivato dal dischetto grazie a Lorenzo Pinzauti, che si è tolto lo sfizio di siglare la sua prima rete stagionale. "Volevamo vincere contro una squadra di qualità - ha detto l’attaccante dopo la partita - e che proveniva da un ottimo momento di forma. Nel primo tempo ci siamo espressi meglio, mentre del secondo dobbiamo portarci a casa la capacità di soffrire e la volontà di non prendere gol a tutti i costi. Sono contento della mia prestazione e del rigore trasformato ma soprattutto del successo che aiuta la classifica e il morale del collettivo. Siamo un gruppo forte con tanta concorrenza, in cui tutti danno il massimo quando vanno in campo. Sappiamo che c’è da lavorare ma dobbiamo continuare ad allenarci ogni giorno con questo atteggiamento".

Nella ripresa, i ragazzi di Andreucci hanno abbassato un po’ troppo il baricentro, mentre la formazione di casa ha preso coraggio e ha chiamato agli straordinari Arlanch in tre circostanze. La domanda è scontata: qual è il vero volto della Pistoiese? L’Olandesina ha dimostrato, di nuovo, di avere ottime capacità di palleggio e di saper attaccare sia partendo dalle corsie esterne sia sfruttando i corridoi centrali. In tal senso è stato prezioso il gioco di sponda soprattutto di Alagna, magari non impeccabile sotto porta ma sempre disponibile a sacrificarsi e a lottare. L’ex Vibonese è stato impiegato da titolare per la prima volta in gare ufficiali, rimpiazzando un Simeri che non si è ancora sbloccato.

Il numero nove è rimasto sempre in panchina: non era mai successo nella sua esperienza orange. Niente allarmismi, ma le voci di mercato continuano a rimbalzare insistentemente e in questo momento l’attaccante napoletano non è imprescindibile nel gioco della Pistoiese come lo era lo scorso anno. La sua esperienza e il suo senso del gol rimangono comunque importanti, almeno sulla carta, per un gruppo che dovrà incrementare le statistiche offensive.

