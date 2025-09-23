Serie D. Pistoiese al lavoro con fiducia e vento in poppa. Ma all’orizzonte c’è il doppio impegno in trasferta

Due partite, entrambe in trasferta, in cinque giorni, oltre mille chilometri da percorrere tra San Giuliano Milanese e Piacenza. A poco meno di un mese dall’inizio della stagione ufficiale, la settimana che attende la Pistoiese è senza dubbio la più complicata fino ad oggi. Non solo per il livello delle squadre che gli arancioni dovranno affrontare nelle prossime due giornate, ma anche perché il calendario è stato tutt’altro che amico dell’Olandesina. Dal canto proprio però la Pistoiese arriva all’appuntamento di domani col vento in poppa dopo l’ottima prestazione fornita contro il Sasso Marconi tre giorni fa. Una prova convincente sotto tutti gli aspetti, sia quello tecnico che dell’atteggiamento.

"Abbiamo vinto una partita difficile e non scontata - aveva detto in sala stampa Mattia Gennari, autore del momentaneo 2-0 -. Siamo una squadra forte in tutti i reparti, con tanti giocatori di valore e affidabili: chi va in campo è tenuto a dare sempre il massimo. Il campionato è lungo e abbiamo il dovere di guardare partita dopo partita, anche se chiaramente è importante nelle prime posizioni già a inizio stagione". Al Melani gli arancioni hanno sempre avuto il controllo della gara e hanno sciorinato un ottimo gioco corale, fatto di possesso palla e verticalizzazioni. Il merito è anche della prova di Luis Maldonado, autore di un grande gol su punizione e dell’assist per il raddoppio.

"Siamo contenti del risultato ma soprattutto della prestazione - ha sottolineato l’ecuadoriano - e di come abbiamo mantenuto sempre il controllo della partita. Il mio ruolo ideale? In carriera ho sempre giocato da play in una mediana a tre, ma posso ricoprire anche altre posizioni. A centrocampo siamo in tanti, c’è una sana concorrenza e tutti lavoriamo per aiutare la squadra". Contro il Sasso Marconi, Andreucci aveva schierato per la prima volta la propria squadra col 3-4-1-2, lanciando Russo da titolare nella posizione di trequartista. Un ‘esperimento’ che ha fornito riscontri interessanti, ma sarà interessante capire se il tecnico arancione riproporrà lo stesso schieramento anche in partite più impegnative come quelle dei prossimi giorni. Una cosa è certa: la Pistoiese ha già trovato una propria identità, a prescindere dagli undici che vanno in campo. È altrettanto evidente però che uscire indenni, e con almeno quattro punti in classifica, dai due impegni ravvicinati con Sangiuliano City e Piacenza darebbe ulteriore spinta e fiducia a un gruppo che sta già volando sulle ali dell’entusiasmo.

Michele Flori