Serie D: Pistoiese-Lentigione diventa un caso. "L’arbitro ha ammesso la possibilità di aver sbagliato a fischiare il rigore»

Il giudice sportivo di Serie D non ha omologato la gara di domenica scorsa tra Pistoiese e Lentigione (finita 1 a 1 dopo il vantaggio reggiano su rigore e relativa espulsione di Kharmoud Anas per fallo in chiara occasione da gol) per il preavviso di reclamo della società toscana.

La Pistoiese ha emesso un comunicato nel quale si afferma che l’arbitro Marco Ferrara di Roma2 a fine gara avrebbe ammesso l’errore tecnico che comporterebbe la ripetizione della partita. "La Fc Pistoiese – dice il comunicato – ha presentato ricorso contro la decisione del rigore assegnato al Lentigione per un presunto fallo in area di rigore senza che il giocatore toscano abbia commesso alcuna infrazione di gioco. Al termine della partita il direttore di gara, mostrando la massima disponibilità e gentilezza, ammetteva di fronte ai dirigenti pistoiesi in maniera definitiva la possibilità di aver sbagliato, manifestando il proprio dispiacere per l’accaduto".

A parte il fatto che ammettere la possibilità di aver sbagliato non è un riconoscimento dell’errore, solitamente questi ricorsi sono sempre respinti e non fanno altro che rimpinguare le casse federali. Le immagini, non chiare, mostrano un possibile contatto da dietro tra lo stinco di Kharmoud e lo scarpino di Pastore. La sentenza è attesa entro una decina di giorni.

c.l.