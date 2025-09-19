Serie D. Poggibonsi, la priorità è sostituire l’espulso Ponticelli. I giallorossi, a zero punti, vanno a caccia del riscatto

Oggi, al mattino, la rifinitura dei giallorossi allo Stefano Lotti. Vigilia di derby per esaminare le ipotesi di schieramento ad opera di mister Barontini (nella foto) e dei componenti dello staff tecnico. La priorità, individuare il sostituto di Ponticelli sulla corsia sinistra dello scacchiere.

Un "naturale rimpiazzo" potrebbe essere rappresentato dal ventenne Di Martino, l’Under di provenienza Avellino inserito nella rosa all’inizio di settembre dopo i suoi trascorsi nella Pianese, nel Ravenna, nella Civitanovese. Ma non sarebbero escluse delle candidature differenti per ovviare alla defezione di Ponticelli, espulso con il cartellino rosso diretto negli istanti di recupero del match Poggibonsi-Follonica Gavorrano, e fermato per un turno dal giudice sportivo. In mediana è pronto a rientrare Ndiaye, ma gli addetti ai lavori devono adesso compiere le scelte per colmare il vuoto temporaneo lasciato dal terzino della classe 2003 a causa del provvedimento a suo carico.

Al di là delle scelte sui singoli elementi della formazione, il Poggibonsi sarà chiamato nella circostanza a dimostrare di non essere una compagine da "quota zero" dopo due giornate, nella classifica dei dilettanti nazionali girone E. Per onorare al meglio tale intento, il gruppo avrà l’obbligo di limitare certe disattenzioni – come spiegato dallo stesso Barontini, dopo il 90’ della più recente sfida casalinga di campionato – che hanno in parte determinato gli esiti avversi degli incontri finora disputati.

Per i sostenitori del Poggibonsi, la trasferta in treno. Ritrovo alla stazione ferroviaria alle 12,45 e partenza del convoglio alle 13,15. A disposizione, all’arrivo a Siena, i bus navetta in direzione dello stadio Artemio Franchi, sede della contesa valida per l’anticipo della gara numero 3 della serie D. Il successivo impegno previsto dal calendario sarà di carattere infrasettimanale, mercoledì 24 settembre: il Poggibonsi riceverà nell’occasione il team del Vivi Altotevere Sansepolcro.

Paolo Bartalini