Serie D. Poggibonsi, Mignani: "Bello giocare al Rastrello»

"Mi ero promesso di stare tranquillo e mi sono divertito, è stata un’emozione forte": così il centrocampista del Poggibonsi, Carlo Mignani, al Fol, in riferimeno alla partita giocata al Franchi contro la Robur, la sua prima volta al Rastrello. E anche contro il suo amico fraterno, Gabriele Di Paola. "Affrontarlo è stato piacevole".

"Giocare nel Siena con Di Paola? Adesso sono felice al Poggibonsi, non so cosa potrà offrire il futuro. Però da piccolino il sogno era giocare in bianconero". Di Paola domenica scorsa ha segnato la sua prima rete stagionale, la prima tra i grandi. "Mi è arrivata voce da un mio compagno di squadra – ha scherzato Mignani –. Ho pensato: hanno sbagliato sicuramente a comunicare il marcatore, non è possibile che sia stato lui… Poi ho visto gli highlights ed è accaduto veramente. Non so come sia possibile, ma è successo".

A Poggibonsi è intanto arrivato Ciccio Baiano, che ha esordito in panchina con una vittoria, a Orvieto. "Quando mandano via l’allenatore la colpa non è solo sua ma dell’intera squadra. Il mister si è approcciato benissimo, qualcuno l’aveva già avuto. Si vede che è una persona che ha fatto calcio vero. Noi siamo pronti a dare tutto per lui", ha chiuso Mignani.