Serie D: polemiche dopo la decisione in avvio da parte del direttore di gara. Furia Sansepolcro contro l’arbitro. Bonura: "Un’espulsione ingiusta»

SANSEPOLCRO

Le immagini televisive hanno dimostrato il grande abbaglio che ha preso l’arbitro Vazzano di Catania: quando Mezzasoma è in area avversaria, subisce persino il colpo a una gamba dal piede del difensore Signorini, il cui intervento è apparso ai più da calcio di rigore. Passi tuttavia il fatto che il direttore potesse non ravvisare il fallo e quindi non concedere il penalty, ma la decisione di ammonire nuovamente Mezzasoma e di estrarre il rosso consequenziale è da ritenere quantomai ingiustificata. Così il Sansepolcro, che appena due minuti prima aveva incassato il gol dal dischetto del Cenaia, ha dovuto disputare i restanti 80 minuti più i recuperi di tempo con un uomo in meno, che alla distanza ha pesato sul rendimento della squadra.

Un arbitro fin troppo fiscale ha così finito con il penalizzare d’acchito i bianconeri, che avrebbero dovuto sfruttare la grande opportunità e che invece non lo hanno fatto, o forse non lo hanno potuto più fare. Ottima comunque la reazione: il palo colpito da Mariucci, il pareggio trovato da Gorini su punizione (meno male che c’è un giocatore capace di estrarre le magie dal cilindro), il secondo legno colpito da Ferri Marini e una ripresa all’insegna della grande volontà, che si è però dovuta scontrare con la graduale stanchezza dei giocatori su un terreno del Buitoni che non è più quello dei tempi migliori. Risultato: un piccolo passo in avanti, il sorpasso in zona salvezza della Sangiovannese corsara a Orvieto. "C’è indubbiamente rammarico – ha commentato mister Bonura – perché l’episodio dell’espulsione, a mio avviso ingiusta, ha condizionato il prosieguo della partita, anche se i ragazzi sono stati poi bravi a pareggiare e per ciò che riguarda il primo tempo non ho nulla da dire. Nel secondo, con le energie in calo, c’è stata un po’ più di confusione e abbiamo rischiato qualcosa in contropiede, ma ci poteva stare".

Claudio Roselli