Serie d. Polvani lascia la Pistoiese. L’ex capitano verso il Prato

La settimana successiva al deludente pareggio col Progresso si è aperta con la risoluzione contrattuale di Lorenzo Polvani. Il difensore classe ‘94, confermato in estate dopo una stagione da titolare inamovibile, aveva giocato appena tre partite in campionato quest’anno, di cui solamente una dal primo minuto. Un impiego ritenuto non sufficiente dal giocatore, che mercoledì scorso era sceso in campo in Coppa Italia anche con la fascia da capitano al braccio.

A spiegare i motivi del divorzio è stato Massimo Taibi. Il diesse della Pistoiese ha comunicato di aver assecondato le volontà del giocatore di accasarsi in un’altra società e nel farlo ha sottolineato il ruolo decisivo ricoperto dall’agente del giocatore. "Nella giornata di sabato – si legge nella nota ufficiale diramata dalla società – alla vigilia del match contro il Progresso, il procuratore del giocatore ci ha contattati, comunicandoci la decisa volontà, da parte del suo assistito, di andare a giocare in un’altra squadra, chiedendoci parallelamente la risoluzione. Il Club, davanti a questa ferma richiesta e nonostante la dichiarata volontà di massimizzare giocatori di Pistoia, ha ritenuto opportuno accogliere la volontà di Polvani di iniziare altrove una nuova esperienza professionale".

Stando alle ultime indiscrezioni, Polvani dovrebbe spostarsi di appena una dozzina di chilometri: l’ex Arezzo e Pontedera sarebbe infatti prossimo a trovare l’accordo con il Prato.