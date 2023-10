Serie D. Ponsacco, il coraggio non basta. La capolista passa al Comunale

Mobilieri PONSACCO

1

Pianese

3

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Fasciana (44’st Barillà) Bardini (37’st Macchi), Panattoni, Nieri, Grea, Nannetti (28’st Innocenti), Regoli (37’st Buffa), De Vito, Remedi, Fischer (20’st Matteoli). All. Bozzi.

PIANESE: De Fazio, Remy, Pinto, Proietto (36’st Miccoli), Polidori, Boccadamo, Morgantini (3’st Liso), Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastropietro (6’st Kouko). All. Prosperi.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.

Marcatori: 18’ pt. Nieri, 36’ pt. Morgantini e 48’ st Mignani, 45’pt Mastropietro.

Ammoniti: Remedi, Grea, Polidori, Fasciana, Remy e Nieri. Spettatori 300.

PONSACCO - Le attese della vigilia per il match testa-coda fra i Mobilieri Ponsacco e la capolista Pianese si sono confermate nel gioco, e nell’intraprendenza delle due formazioni, consentendo uno spettacolo avvincente ed incerto fino ai minuti finali anche se – in ultima analisi – il campo ha fatto prevalere la squadra più attrezzata tecnicamente. Il punteggio è troppo punitivo per il Ponsacco che ha subito il colpo del ko ridotto in dieci per il serio infortunio a Barilla e proprio mentre si trovava tutto proiettato in una lodevole carica del pareggio che, forse, a ben vedere, avrebbe premiato, la volontà della squadra. Invece ha vinto la capolista ma i rossoblu del rientrante Bozzi in panchina sono apparsi rinnovati nello spirito atletico e nelle geometrie. Il modulo del 4-3-1-2 ha dato buoni indizi e ha messo in mostra, oltre l’esordiente Fischer, un Ponsacco compatto. Il gol di Nieri è stata la realizzazione gratificante di una fulminea azione al 18’ condotta Fischer, che ha scalfito qualche sicurezza della capolista che innescata da un eccellente Ledonne ha ribaltato il risultato. Prima con Morgantini al 36’ di testa sul primo palo e con Mignani al 45 dopo incursione irresistibile. Nella ripresa i rossoblu hanno avuto l’occasione del pari al 5’ ma Di Fazio ha respinto corto un sventola di Regola, facendo muro alla ribattuta di Panattoni. Si è ripetuto Di Fazio su punizione di Grea al 20’, Anche i tentativi di Le Donne al 14’ e 40’ hanno trovato pronto Fontanelli sicuro nella presa, ma si è dovuto arrendere al contropiede micidiale finale che ha visto Mignani firmare il punteggio definitivo.

Luciano Lombardi