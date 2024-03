Serie D. Ponsacco in casa contro l’Orvietana

I riflessi dell’ultima vittoria dei Mobilieri in casa della capolista (la seconda della stagione dopo quella a Real Forte Querceta) ha riacceso le speranze nel clan rossoblu di potersi inserire nella griglia dei play out. Sensazione accarezzata anche dalla platea ponsacchina. Mancano nove giornate alla chiusura del torneo ed i Mobilieri per cinque volte saranno impegnati al Comunale, proprio come oggi. Fare dei distinguo sulla forza degli avversari che il Ponsacco dovrà affrontare è fine a se stesso perché l’obiettivo è unico: fare tre punti per fare classifica.

Ospite odierno dei rossoblu è l’Orvietana che con 26 punti ed in piena zona spareggi, ma abbastanza al riparo dalla zona retrocessione per gli undici punti di vantaggio sulla squadra di Bozzi. Contro i Ternani c’e da ribaltare una tendenza che ha visto gli avversari prevalere per due volte la stagione passata per 1 a 0 e quest’anno per 3 a 2. "Avversario difficile dedito alla lotta, e che ha disponibili due risultati su tre – dice mister Bozzi – ma abbiamo fiducia di conquistare la vittoria. Importante sarà mantenere la concentrazione e la determinazione delle ultime partite".

Luciano Lombardi