Serie D. Ponsacco, massima sfortuna. Sbaglia rigore e gol in extremis

Gavorrano

1

Ponsacco

0

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (39’ st Mezzasoma), Pignat (14’ st Grifoni), Dierna, Pino (29’ st Mencagli), Souare (27’ st Origlio), Masini, Lo Sicco, Bellini (28’ st Barlettani), Regoli. All. Masi.

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Italiano (24’ st Fasciana), Bardini, Matteoli (39’ st Sivieri), Panattoni, Innocenti (34’ st Milli), Milani, Grea, P. Regoli, De Vito, Fisher. All. Bozzi.

Marcatori: 50’st Grifoni.

GAVORRANO - Delusione in casa Ponsacco che esce sconfitto dalla trasferta grossetana subendo gol all’ultimo istante di recupero della ripresa. Prima frazione con i rossoblu che giocano in maniera piuttosto chiusa, difendendo a cinque sul possesso di palla prolungato del Follonica Gavorrano. La squadra di Masi fa la partita, ma all’11’ è ancora il Ponsacco a rendersi pericoloso con Fisher, che tenta la conclusione da fuori area sugli sviluppi di un corner, palla controllata da Filippis. Il Gavorrano ribatte creando un paio di occasioni pericolose ma senza mai davvero incidere.

La svolta potrebbe avvenire nella ripresa. Siamo al minuto diciannove quando l’arbitro concede un rigore ai ponsacchini per un contatto tra Brunetti e Panattoni. Dal dischetto lo stesso Panattoni calcia potente, ma trova la grande risposta di Filippis, che para la conclusione dagli unidici metri.

Il Follonica Gavorrano si scuote: al 25’ questa volta il protagonista è Fontanelli, che con un miracolo nega la gioia del gol a Pino. Un minuto più tardi ci prova anche Souare, sparando alto. Il Follonica Gavorrano tenta il massimo sforzo e ci riprova con Lo Sicco, il suo tiro viene deviato in angolo. Un minuto più tardi l’incornata di Dierna termina invece sul fondo.

Tutti in avanti i biancorossoblù alla ricerca del gol, ma al 3’ di recupero il Ponsacco ha una ghiotta occasione con Sivieri di testa, ma non trova la porta. All’ultimo tuffo Brunetti claudicante serve Mencagli in profondità. Il suo tiro termina sulla traversa, ma la respinta di Grifoni in tap in finisce in rete e la squadra di Masi festeggia.

Andrea Capitani