Serie D. Prato, sale la febbre derby. Con la Pistoiese saranno emozioni

Cresce l’attesa in vista del derby numero 101 fra Pistoiese e Prato. Per entrambe le tifoserie si tratta della sfida più sentita della stagione. All’andata l’incontro - il primo della gestione Marco Mariotti - è andato in archivio sullo 0-0, con i lanieri a recriminare per le occasioni mancate, ma protagonisti comunque di un’ottima prestazione. Da quel giorno, di acqua sotto i ponti ne è passata eccome. La rosa biancazzurra è stata rivoluzionata (basti pensare che la formazione titolare di domenica dovrebbe cambiare per 8/11 rispetto a quella scesa in campo lo scorso 21 ottobre) e Remedi e compagni sono venuti fuori da una situazione pericolosissima di classifica, tanto che adesso la salvezza diretta pare blindata, visto il vantaggio di +7 sulla zona playout.

C’è più delusione invece in casa degli arancioni, che dopo la striscia di cinque vittorie consecutive fra metà dicembre e metà gennaio si erano riavvicinati alla vetta della graduatoria. Ma gli ultimi tre risultati (due pareggi e una sconfitta, quella nello scontro diretto a Ravenna) hanno rallentato decisamente la corsa alla promozione diretta della Pistoiese, che all’alba della 24° giornata del girone D di serie D occupa la quarta piazza a -12 dalla coppia di testa composta da Forlì e Ravenna. Questo il probabile undici degli orange, che dovranno fare a meno dello squalificato Diodato, ma che ritroveranno Bertolo e Kharmoud: Cecchini fra i pali; difesa a tre con Donida, Polvani e Bertolo; a centrocampo Stickler, Greselin, Maldonado, Basanisi e Maloku; in avanti il tandem Simeri-Pinzauti.

Capitolo biglietti: da ieri si possono acquistare i ticket per il settore ospiti, ossia la curva sud. Ai residenti di Prato e provincia è vietata la vendita dei tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio. I tifosi biancazzurri potranno comprare il loro biglietto entro e non oltre le 19 di sabato in modalità online sul sito etes.it oppure fisicamente presso il punto vendita Etes a Prato: Tabacchi Lizzo Sandro in via della Lastruccia 15.

Francesco Bocchini