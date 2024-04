Serie D. "Preparazione atletica insieme al pallone»

Preparazione atletica e pallone, due elementi imprescindibili che al giorno d’oggi devono stare insieme. È questo, in sintesi, il moderno pensiero del preparatore atletico del Follonica Gavorrano Paolo Filippin, uno dei protagonisti della splendida stagione dei minerari, in corsa su due fronti. A partire dalla preparazione con il ritiro di Chianciano fino ad oggi, Filippin, 32 anni, racconta il suo metodo di allenamento fisico per gli elementi della rosa mineraria.

"Dall’inizio della preparazione abbiamo improntato il lavoro sul pallone, confrontandoci sempre con mister Marco Masi – racconta –. La maggior parte del lavoro è dunque con la palla. La società ci ha messo a disposizione i gps con cui monitoriamo i giocatori, per capire sia ciò che proponiamo ma anche come il ragazzo lavora durante l’esercitazione. Abbiamo la fortuna di avere dei calciatori che sono dei bravi lavoratori. Spesso sono loro i primi a darci dei feedback. Gli unici lavori a secco che facciamo durante la settimana sono quelli che riguardano la prevenzione dagli infortuni. Lavoriamo anche sulla forza e con dei lavori tattici, ognuno nel suo ruolo ha dei compiti e le esercitazioni vengono fatte per creare degli stimoli in base a quello che poi vanno a fare in partita. Sia per quanto riguarda la preparazione estiva che quella dopo la sosta del Natale e quella di Pasqua, i ragazzi hanno dei programmi da svolgere nella pre-preparazione, per arrivare pronti. Quando si torna dalle vacanze ci sono sempre dei giorni in cui gli obiettivi sono prettamente fisici, tornando dopo un paio di giorni alla tecnica e alla tattica".

Insomma, le innovazioni sono tante. "Specialmente all’inizio dell’anno per i calciatori era una metodologia nuova quella del lavoro con la palla per la preparazione atletica – aggiunge Filippin –. All’inizio era molto faticoso, mentre adesso riescono a svolgere benissimo tutte le esercitazioni. Con la palla è tutto più intenso, anche perché la fatica è anche mentale oltre che fisica". Dopo il ko del Poggibonsi il Follonica Gavorrano deve ripartire.