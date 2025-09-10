Serie d, prima e seconda. Le belle "doppiette d’autore» di Brian Bedini, Francesco Baroni e Alessandro Cheli

È stata una domenica con tre "doppiette d’autore" per tre calciatori di squadre versiliesi rispettivamente di Serie D, Prima e Seconda categoria.

In Serie D il Seravezza che ha rimandato a casa battuto il Grosseto delle meraviglie lo ha fatto grazie ad un sempre più portentoso Brian Bedini, centrocampista e "bandiera" verdazzurra che oltre al solito chilometraggio illimitato e all’acume tattico ha aggiunto una spiccata capacità nel segnare... e come obiettivo si è dato la doppia cifra realizzativa (calciando pure rigori e punizioni potrebbe anche farcela).

In Prima categoria nella Torrelaghese partita benissimo nella 1ª di Coppa imponendosi 3-1 a Romagnano (ospite domenica della corazzata Capezzano allenata da Riccardo Coli) ha spiccato la presenza offensiva di Francesco Baroni, centravanti vecchio stampo capace di abbinare al sempre gran lavoro sporco caratteristico di un certo tipo di "pivot" formidabile nel gioco aereo, nelle sponde e nelle spizzate spalle alla porta. Se (ri)trova anche maggior continuità realizzativa (e domenica ha già fatto doppietta!) farà le fortune di mister Riccardo Belluomini... che intanto studia su come far convivere nel tridente gialloviola lui, Saviozzi (17 gol un anno fa) e l’ultimo arrivato Maiorana (grande colpo di mercato).

In Seconda categoria il Corsanico forse l’aveva fatto vinto il derby di Coppa col Massarosa... ma sul 2-0 per gli orange (che domenica sera saranno alle 20.30 ospiti del Salavetitia Seravezza al “Buon Riposo“) non avevan fatto i conti con Alessandro Cheli, che con la sua doppietta ha ridisegnato un 2-2.