Serie d: prima trasferta per i biancorossi. Terranuova, ostacolo Scandicci. Becattini: "Avversario di qualità»

TERRANUOVAPrima trasferta per il Terranuova Traiana, che oggi scenderà in campo a San Casciano Val di Pesa contro lo Scandicci. Biancorossi partiti con il piede giusto grazie alla vittoria per 2-0 con il Poggibonsi, blues con tanta voglia di rivalsa dopo la sconfitta ad opera del Sansepolcro. Le due compagini si sono già affrontate in questa stagione nel preliminare di Coppa Italia. Per Marco Becattini (nella foto) lo Scandicci è "una squadra che domenica scorsa ha perso nei momenti finali della partita. Ci aspetta una gara insidiosa - ha detto il tecnico - non soltanto per la qualità del gruppo, ma anche perché giocano in un campo in sintetico". L’allenatore di Figline avrà nuovamente a disposizione Benucci e Tassi, mentre Bargellini è ancora in forse. "Aver vinto con il Poggibonsi ci aiuta da un punto di vista mentale – ha aggiunto – Quello di oggi sarà un test importante, dato che ci farà comprendere se saremo in grado di affrontare partite più sporche".

COSÌ IN CAMPO (ore 15)SCANDICCI (4-3-2-1): Fedele; Bigazzi, Valentini, Biancon, Dodaro; Grossi, Tacconi, Guidelli; Valori, Mugelli; Arrighini. All.: Taccola.TERRANUOVA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Ficini, Degl’Innocenti, Castaldo; Cioce, Sesti; Marini, Sborgi, Saltalamacchia; Bruni. All.: BecattiniArbitro: Tagliaferri di Lovere (Huete-Manno).