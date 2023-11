Serie D, prime difficoltà. Il San Donato non ingrana: "Faremo qualche cambio»

Non si ferma la spirale negativa del San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci. Dall’ultima prestazione del campionato di serie D, dal campo di Piancastagnaio i gialloblù sono usciti sconfitti incassando il terzo ko consecutivo, il quarto su cinque gare. La nuova sconfitta sul campo della capolista Pianese ha messo di nuovo in evidenza le difficoltà che la squadra attraversa nel ritrovare lo smalto specie nel reparto offensivo, che ha un alto coefficiente di difficoltà nel segnare: solo sette gol all’attivo in dodici gare. E’ vero che in alcune partite la difesa gialloblù si è trasformata in un fortino inespugnabile, subendo fin qui soltanto nove gol. Ma è altrettanto vero che nel calcio se non si realizzano i gol non si va tanto lontano.

In alcune gare la squadra di Collacchioni è parsa con poca rabbia e cattiveria, ingredienti necessari per arrivare a fare risultato. Per trovare la cura giusta, occorre fare una riflessione per capire cosa non va realmente a questo San Donato. "E’ decisamente un momento no – puntualizza il direttore sportivo del San Donato, Lorenzo Vitale –. Come avviene in tutte le squadre, anche noi attraversiamo un momento di difficoltà. Se da Piancastagnaio fossimo usciti con un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Se c’è stato qualche errore commesso dall’area tecnica? Se c’è stato, il responsabile sono io. Quello che posso aggiungere è che c’è solo il bisogno di ritrovare il gol. La squadra è giovane è ha bisogno dei suoi tempi".

"Mi chiedete perché l’attaccante Lucatti domenica è finito in tribuna e mi parlate di mercato? Prima dobbiamo capire cosa serve a questa squadra per riprendere il suo percorso. E’ chiaro che qualche cambiamento andrà fatto, ma chi farà la valigia è presto per dirlo". Poi sull’allenatore Collacchioni Vitale rassicura: "Rischi? Non direi: gode la massima fiducia, deve lavorare tranquillo. Domenica ci aspetta la trasferta di Orvieto. Sarà una gara difficile, ma se sarà affrontata con quella concentrazione giusta, possiamo fare punti per risalire".

Giovanni Puleri