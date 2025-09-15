Serie D: primi tre punti per i biancorossi. L’allenatore Domizzi: "Felice di aver sbloccato la classifica». Correggese corsara a Coriano: decide Giorgini

CORIANO

CORREGGESE

TROPICAL CORIANO (4-3-3): Pollini; Pungelli, Evaristi (15’ st Franco), Carnesecchi, Anastasi; Rossi, Pasquini (14’ pt Enchisi), Bellavista (15’ st Moricoli), Pacchioni, Scarponi (30’ st Mancini), Barbatosta (15’ st Omokaro) A disp. De Gori, Fabbri, Cannino, Vinci. All. Scardovi.

CORREGGESE (4-3-3): Mantini; Giorgini, Truzzi (13’ st Berni), Galli, Carini; Ferraresi, Errichiello, Pampaloni (30’ st Squarzoni); Barbuti (13’ st Puglisi), Siligardi (13’ st Calì), Arrondini. A disp. Narduzzo, Battistini, Montenet, Ghizzardi, Ognibene. All. Domizzi.

Arbitro: Pascali di Pistoia (Galla e Barretta).

Reti: 10’ st Giorgini.

Note: ammoniti Enchisi, Ferraresi, Barbuti, Giorgini, Berni. Angoli: 5-9, Recupero: 2’+ 5’.

Bel colpo della Correggese, corsara a Coriano del confronto tra neopromosse: finisce 1 a 0 per i biancorossi, per una rete di Giorgini giunta al 10’ della ripresa, ma la gara, per i ragazzi di Domizzi, non è stata per nulla facile.

In ogni caso ha creato diverse occasioni da rete e si è dimostrata in crescita rispetto all’esordio casalingo quando ha perso dal Cittadella. I modenesi, comunque, hanno sconfitto il Piacenza, il Lentigione ha perso la prima trasferta, con il campionato che ha già riservato diverse sorprese.

Primi dieci minuti di studio tra le due squadre, con poche emozioni e tanta attenzione tattica.

La partita si accende qualche minuto dopo, con la Correggese che cerca il vantaggio: al 15’ Barbuti ci prova da fuori, ma il tiro termina alto. Alla mezzora Siligardi va vicinissimo al gol, ma tra lui e il vantaggio ospite si frappongono i guantoni di Pollini che salva in corner. Il secondo tempo è simile al primo, con tanto equilibrio in campo e qualche pericolo relativo da una parte e dall’altra, ma al 10’ della ripresa ecco l’azione decisiva. Giorgini è bravo a farsi trovare pronto nel contendersi la palla con Barbuti e a firmare il gol del 1-0.

Poco dopo Barbuti sfiora la rete personale, ma la palla si perde sul fondo. L’occasione più ghiotta per pareggiare i locali ce l’hanno alla mezz’ora con Enchisi che però spara alto sopra la traversa. Il triplice fischio finale giunge dopo un assedio dei corianesi, culminato con il colpo di testa di Rossi che sfiora la traversa.

Maurizio Domizzi è ovviamente soddisfatto dei tre punti, ma come è normale in avvio di stagione, solo a metà sulla prestazione: "Sono tre punti importantissimi, perché in questo campionato c’è tanto equilibrio e vincere in trasferta è ancora più complicato. Volevamo riscattare subito la sconfitta casalinga, peraltro contro una squadra molto forte e ci siamo riusciti al termine di una partita complicata. All’inizio del campionato le squadre si conoscono poco e hanno ancora nella gambe la preparazione estiva. La differenza di preparazione è importante tra chi vuole partire forte e chi cerca l’equilibrio del campionato. Noi potevamo fare meglio in alcune giocate tecniche, ma alla fine sono contento perché abbiamo vinto e sbloccato la classifica".