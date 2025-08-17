Serie D: primo bilancio del tecnico dopo il via della stagione. Montevarchi baby. Marmorini rilancia

MONTEVARCHISarà una delle squadre dalla "rosa" più giovane nella prossima serie D, infarcita di under, molti dei quali cresciuti nel vivaio. E’ confortante allora proprio il comportamento delle quote del Montevarchi schierate dal tecnico Simone Marmorini (nella foto) nella ripresa dell’amichevole con il Grassina. Ad un certo punto, escluso il portiere Giusti, nessuno dei valdarnesi sul terreno era nato prima del 2004 e giocavano addirittura sei classe 2008, compreso Francesco Galastri, autore della rete del 2 – 2 definitivo. Una pattuglia verde che, a prescindere dai riscontri del calcio d’agosto da prendere con le molle, ha ricevuto gli applausi dell’allenatore: "Nel finale i nostri giovanissimi hanno mostrato tutto il loro valore, la voglia di emergere e l’ambizione di vestire una maglia così importante. Va sottolineato che per molti di loro era l’esordio assoluto con la formazione maggiore e al Brilli Peri. A dire il vero, per alcune soluzioni offensive provate e per una maggiore intensità difensiva, i ragazzi – ha aggiunto il mister – avevano dato delle buone indicazioni, al netto della stanchezza inevitabile al termine della fase iniziale della preparazione".Il bilancio stilato dal nuovo nocchiero dei montevarchini, insomma, è decisamente positivo, a corollario dei tre test amichevoli disputati: "Veniamo da dieci giorni intensi, caratterizzati da carichi di lavoro notevoli com’è logico di questi tempi e per essere brillanti e migliorare dovremo ancora impegnarci". Da domani capitan Giusti e compagni riprenderanno gli allenamenti e prima del debutto in Coppa Italia, domenica 31 agosto al Comunale con il San Donato Tavarnelle in gara unica, affronteranno mercoledì 20 (ore 18) la Primavera dell’Empoli, sempre tra le mura amiche. Non solo, perché il Brilli Peri, sabato 23 agosto, a partire dalle 19, ospiterà il triangolare con sfide di 45 minuti, tra il Montevarchi, la Primavera dell’Arezzo e la Sansovino, legittima pretendente ai quartieri alti nel prossimo campionato di Eccellenza.

Giustino Bonci