Serie D quasi tutta al sabato. Solo il Seravezza domenica

Anticipa quasi interamente al sabato la terza giornata del campionato di Serie D. Soltanto il Seravezza manterrà l’impegno domenicale nel girone E. Dunque fra le tantissime che giocheranno sabato pomeriggio 20 settembre c’è anche il Camaiore.

La ragione di tutti questi anticipi in blocco è perché poi il successivo mercoledì 24 settembre alle ore 15 è in programma da calendario il turno infra-settimanale valevole per la 4ª giornata di campionato (con, per le “nostre“ versiliesi, Camaiore-San Donato Tavarnelle ed Aquila Montevarchi-Seravezza). Dunque tutti preferiscono avere un giorno in più di riposo tra le ravvicinate 3ª e 4ª giornata. Il Seravezza invece ha tenuto la domenica per scelta del proprio allenatore Masitto poiché domenica scorsa il rientro dalla trasferta (vinta 1-0) a Cannara è stato ad ora tarda la sera e quindi sarebbe stato difficoltoso fare allenamento subito il lunedì.

Questo quindi il palinsesto di sabato (alle 15) nel girone E della Serie D: Foligno-Camaiore (i bluamaranto dopo il trionfo in rimonta finale 2-1 col Prato vanno a far visita a un’altra delle favorite del torneo, reduce dalla sconfitta 1-0 nel big-match a Grosseto); GhiviBorgo-Tau; Grosseto-Montevarchi; Prato-Scandicci; San Donato-Orvietana; Siena-Poggibonsi; Terranuova Traiana-Cannara; Sansepolcro-Follonica Gavorrano. Domenica alle 15 al “Buon Riposo“ Seravezza-Sporting Trestina... per cui anticiperà al sabato il Salavetitia Seravezza in Seconda categoria.